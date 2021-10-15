Как уменьшить стресс на работе: советы и практики

Вадим Карасев

Далеко не всегда на работе все идет гладко. Бывают стрессовые ситуации, во время которых важно сохранять чистый рассудок и спокойствие. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как можно уменьшить стресс.

Чтобы в вашей жизни было меньше стресса, вам необходимо прийти к согласию с собой и с миром. С другой стороны, даже самые спокойные и умиротворенные люди порой переживают подобное состояние души. Следуйте рекомендациям, описанным далее, чтобы успешно бороться со стрессом на работе и в целом по жизни.

Каковы признаки стресса и его последствия

Для начала важно понять, каковы признаки того, что вы находитесь в состоянии стресса. Во-первых, это повышенная нервозность и тревога. Например, такое бывает, когда человек не успевает что-то сделать.

Также стрессовое состояние сопровождается раздражительностью. В таком состоянии очень трудно оставаться спокойными. Многие люди ругаются на коллег из-за мелочей.

Сильная усталость — это третий и самый важный признак того, что вы в стрессовой ситуации. Из-за стресса теряется огромное количество сил и энергии. Если вы ощущаете себя словно выжатый лимон, хотя не делали ничего сверх нормы, пора задуматься.

Последствия стресса — потеря удачи, плохое самочувствие, снижение продуктивности. Это лишь малая часть того, к чему приводят частые встречи с таким состоянием. Самое главное последствие — снижение энергетики, ослабление биополя. Когда аура человека слабеет, его реже посещает удача, он становится уязвимым.

Как бороться со стрессом

Во-первых, необходимо создать правильные условия на рабочем месте, чтобы стресс проходил быстрее. Для этого вам необходимо:

проветривать помещение;держать рабочее место в чистоте и порядке;обеспечить хорошую освещенность.

Если вам нужно снизить стресс прямо здесь и сейчас, то на работе полезными будут физические упражнения. Вы можете уединиться и попробовать поприседать или побегать на месте. Это поможет очистить сознание от ментального мусора, выплеснуть накопленную негативную энергию. Не забывайте, что полезно заниматься спортом в целом. Периодические походы в спортзал или в бассейн, пробежки — всё это помогает бороться со стрессовым состоянием.

Также поможет выход на свежий воздух. Смените обстановку — это будет отличным решением в сложной и нервозной ситуации. Будет еще лучше, если вы пройдетесь, ведь, как было сказано выше, физическая активность очень полезна.

Также хорошим решением станет применение дыхательных практик. Чтобы стресс сошел на нет, важно успокоить нервную систему. Для этого нужно медленно вдыхать и выдыхать. Сделайте как минимум двадцать медленных вдохов и выдохов, чтобы укрепить энергетику и прекратить растрачивать драгоценные силы.

Еще один полезный совет — смените род деятельности. Если, к примеру, не получается выполнить какое-то творческое задание, попробуйте сделать что-то другое — разобрать бумаги, написать письмо заказчику. Не фокусируйтесь на чем-то одном, особенно если вас это занятие раздражает.

Ставьте перед собой посильные задачи. Многие люди пытаются прыгнуть выше головы либо стремятся к перфекционизму. Это крайне негативно сказывается на состоянии человека. В итоге получается, что результат работы оставляет желать лучшего.

Йога. На работе заниматься йогой бывает непросто, но если вы работаете дома или в офисе кроме вас никого нет, вы можете сделать три простых упражнения для усиления энергетики. Это поможет укрепить биополе и не дать стрессу поглотить вас, снизив продуктивность.

Самомассаж. Оказывается, если массировать средний палец на руке, это поможет быстрее избавиться от стресса, негативной энергии. Попробуйте помять и потереть палец, но только не сильными, а плавными движениями. Плюс этой методики в том, что вы не будете привлекать внимание окружающих на рабочем месте. Если есть возможность, помассируйте шею продольными движениями сверху вниз. Также можно массировать виски подушечками пальцев.