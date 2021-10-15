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Константин Богомолов поддержал свою жену Ксению Собчак после смертельного ДТП с ее участием: "Несчастны все"

Константин Богомолов поддержал свою жену Ксению Собчак после смертельного ДТП с ее участием: "Несчастны все"

Через несколько дней после сочинской аварии, участницей которой стала 39-летняя Ксения Собчак, смертельное ДТП прокомментировал и ее 46-летний супруг Константин Богомолов. Он заступился за жену, которая продолжает сталкиваться с критикой.

Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию,

— написал он в инстаграме.


Напомним, что вечером 10 октября Ксения Собчак ехала на автомобиле Mercedes, водитель которого во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Volkswagen. Его 35-летняя пассажирка скончалась на месте, водитель и другая пассажирка Volkswagen были госпитализированы. Ксения Собчак, получив сотрясение мозга и ушибы внутренних органов, от медицинской помощи отказалась и, пересев в другую машину, уехала в аэропорт, откуда улетела в Москву.

Критиковать звезду стали за то, что она сразу же покинула место ДТП, а также, вопреки заявлениям о травмах, выглядела бодрой на видео из аэропорта.

Ксения, в свою очередь, отметила, что ее пытаются уличить в том, чего не было, и сказала, что находится на связи с пострадавшими и оказывает им необходимую помощь. Вчера в своем телеграм-канале она также прокомментировала новость, что якобы не вызвала скорую после аварии. Она опубликовала скриншот переписки из рабочего чата, где ее директор просит вызвать скорую.


Комментирую фейк про "Собчак не удосужилась вызвать скорую". Вот скрин из рабочего чата, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию (потому что это чужой город, и он не знает, где именно мы находимся). Вызов скорой я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове: "Ты вызвал скорую?". "Да, я вызвал ". И только после того, как ему отбились, что "к вам едут", и он передал это мне, мы уехали. При этом скорая даже лично Кириллу дозванивалась, потому что врачам дали его телефон. На скрине закрыты личные данные людей в чате, а не страшные тайны, которые опять скрывает Собчак,

— рассказала Ксения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в котором Собчак проходит как свидетель. Ее уже вызывали на допрос в Москве, а теперь вызвали и в следственное управление УВД по Сочи, где будет проведена проверка ее показаний. Также Собчак встретится там с водителем Mercedes, который уже признал свою вину в аварии.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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