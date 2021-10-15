Корабль Тихоокеанского флота вытеснил из российских вод американский эсминец: опубликовано видео

Вадим Карасев

Корабль Тихоокеанского флота ВМФ России "Адмирал Трибуц" вытеснил из российских территориальных вод эсминец ВМС США DDG 90 Chafee. Американское судно уже несколько дней пребывает в Японском море, но до сегодняшнего дня оно не пыталось проникнуть в чужие воды.

В Минобороны рассказали подробности инцидента: убедившись в недружественных намерениях экипажа Chafee, "Адмирал Трибуц" уверенно взял курс на него, и в какой-то момент американцы решили свернуть.

Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров.

#Видео Большой противолодочный корабль Тихоокеанского Флота "Адмирал Трибуц" не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы России#Минобороны #АрмияРоссии #ТОФ #ВМФ #Корабли pic.twitter.com/l3lMxaBUKn

— Минобороны России (@mod_russia) October 15, 2021

Как сообщал Ruposters, ранее в Киеве обвинили ВМФ России в вытеснении украинских кораблей из зоны военных учений.