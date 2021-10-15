Кристина Асмус рассказала о своем новом мужчине. Звезда уже познакомила его с семьей

Вадим Карасев

32-летняя Кристина Асмус ответила своим критикам в инстаграме, советующим ей найти мужчину. Звезда призналась, что у нее уже есть новый избранник после развода с Гариком Харламовым.

Актриса опубликовала на своей странице в инстаграме эмоциональный пост, высказавшись о своем новом возлюбленном.



"Найди себе мужика!" - всё чаще "умные" люди пишут мне в инстаграм. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины - необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь.. это значит только одно - что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что её нет", - написала Кристина Асмус.

Звезда не понимает логику, которой руководствуются пользователи Сети, рассуждающие о ее личной жизни.

Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут своё личное. Вспомните, я ребёнка 5 лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала. И, ребят, засуньте себе в жопу выражение "найди себе мужика!" Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас



Минувшим летом звезда сериалов "Содержанки" и "Чики" Сергей Гилев опубликовал в своем блоге неоднозначный снимок, на котором он страстно обнимает Кристину Асмус, положив ей свою ладонь на пикантное место. После этого пару заподозрили в романе, однако актриса опровергла слухи.



"Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке! Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам! Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы", — написала звезда.

При этом Кристина Асмус раскрыла, что у нее все же есть возлюбленный. "Да, у меня есть отношения, и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку!" — заключила артистка.

Заявление удивило поклонников звезды, обративших внимание, что с Гариком Харламовым она развелась ближе к концу прошлого года. Пользователи Сети стали делиться своими догадками, кто же является новым избранником знаменитости.

"Отношения больше года? А развод же был только в прошлом году!", "Сейчас начнут еще гадать. Я думаю, это Батрутдинов!", "Только не говори, что у тебя роман с работой! Мы не поверим!", "Умеешь ты заинтриговать, как ни крути! Кто же этот счастливчик?", "Уже не терпится увидеть этого таинственного поклонника! Он из мира шоу-бизнеса?" — цитирует пользователей Cosmopolitan.

Как писал NEWSTES, ранее окровавленная Кристина Асмус снялась голой, пошутив о потере девственности.