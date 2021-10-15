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Ксения Собчак выступила с видеообращением после смертельного ДТП: "Поймать на вранье меня не получится"

Ксения Собчак выступила с видеообращением после смертельного ДТП: "Поймать на вранье меня не получится"

После смертельного ДТП в Сочи, участницей которого стала 39-летняя Ксения Собчак, журналистка уже несколько раз комментировала страшную аварию и объясняла, что случилось в тот злополучный вечер. Однако общественность продолжает ее критиковать и делать главной виновницей ДТП. Вчера Ксения записала видеообращение для программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", где еще раз рассказала о событиях того дня.


Сначала телеведущая выразила соболезнования родственникам погибшей, а затем еще раз рассказала, почему уехала с места ДТП.Я уже неоднократно писала об этом у себя в телеграме. Тут мне добавить особо нечего, тем более так уж получается, что протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов и они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться. Но есть одна вещь, о которой мне хотелось бы поговорить подробнее. Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего действительно плохого со мной случиться в принципе не может, то есть я не могу попасть в реальную аварию, я не могу на самом деле испугаться, не могу растеряться, мне не может быть страшно или больно. Я действительно отключилась. Потом меня тошнило, у меня разрывалась голова. Я не понимала, как идет время — мне казалось, что его очень много прошло.Но я прекрасно понимаю, что все это чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Надо понимать, что я не врач, я не спасатель, скорая была вызвана. Не понимаю, как я вообще в моем состоянии вообще могла кому-то помочь. Но сейчас я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших, не словами, а делом,

— сказала Ксения.


Напомним, что вечером 10 октября Ксения Собчак вместе с членами своей команды ехала на автомобиле Mercedes. Его водитель пошел на обгон и, выехав на встречную полосу, столкнулся лоб в лоб с автомобилем Volkswagen. В результате погибла его пассажирка, водитель Volkswagen и еще одна женщина были госпитализированы. Ксения Собчак получила сотрясение мозга и другие травмы, но от госпитализации отказалась и, пересев в такси, уехала в аэропорт, откуда улетела в Москву.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в котором Ксения Собчак проходит свидетельницей. Водитель Mercedes свою вину признал.

После аварии телеведущая продолжает сталкиваться с критикой за то, что она покинула место аварии. По словам Ксении, с пострадавшими она сейчас находится на связи и всячески им помогает.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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