Лунный день сегодня 15 октября 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны переменчива, и каждый день мы сталкиваемся как с ее расположением, так и с негативом. Астрологи расскажут о том, как пройдет пятничный день и как сохранить удачу в сложных ситуациях.

Пятница будет непростым днем, и во многом успех будет зависеть от настроя. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют направить энергию на борьбу с внутренним злом, чтобы стать лучше и избавиться от всего, что мешает привлечению счастья.

Фаза Луны: 9 лунный день растущая Луна проведет в созвездии Водолея. Эти сутки будут испытанием на прочность, и астрологи рекомендуют бороться с искушениями и не поддаваться эмоциям, которые могут завести в тупик. Успех будет зависеть от умения вовремя остановиться.

Магнитные бури 15 октября: пятница будет спокойным днем. Магнитных бурь на этот день не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творчество;внимание к интуиции;осторожность;планирование;принятие самостоятельных решений.поверхностные суждения;риски;негативные эмоции;конфликты;резкая смена планов.

Пятница — время для активного отдыха и общения с близкими, которые будут поддерживать и вселять оптимизм. Астрологи рекомендуют проводить время с теми людьми, которые не льстят и не обманывают. Подходит день и для наведения порядка в жилище: влажная уборка, превращенная в ритуал, поможет убрать из дома застой энергии, а также привлечь удачу. Подходит пятница и для работы в саду.

Что надеть в эту пятницу

Счастливым цветом этого дня будет желтый и его оттенки. Яркие наряды помогут сохранить позитивный настрой, а синие акценты добавят усидчивости. Украшения этих суток — незаметные изделия, которые не будут привлекать внимание. Энергетика золота может спровоцировать агрессию, и от него лучше отказаться. Из талисманов астрологи рекомендуют выбирать янтарь, сардоникс, яшму.

Любовь и отношения в 9 лунный день

Пятница — время, когда важно оставаться с близкими, поддерживать семейные традиции и стремиться к гармонии в отношениях. Подходит день и для новых знакомств: астрологи рекомендуют быть искренними, чтобы найти идеальных спутников жизни. Начинать отношения со лжи и обмана не получится — такие союзы не принесут счастья влюбленным. Привлечь счастье помогут и проверенные заговоры.

Финансы и работа 15 октября

Лучшим занятием пятницы будет планирование и устранение ошибок. В этот день астрологи рекомендуют принимать самостоятельные решения, отказываться от импульсивных поступков и спонтанных трат. Для ведения бизнеса этот день подходит, однако перед подписанием документов необходимо просчитать риски и не мыслить поверхностно, полагаясь на волю случая. Финансовая активность в этот день также должна быть под контролем, и чтобы не спустить накопления впустую, важно отдавать себе отчет.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В пятницу здоровью ничто не угрожает, однако астрологи рекомендуют внимательно следить за своим состоянием, чтобы не переутомиться. В эти сутки важно оставаться в тонусе, не забывать о тренировках и укреплять иммунитет, включая в рацион свежие фрукты и овощи. В сезон простуд важно одеваться по погоде и не находиться в людных местах длительное время. Хорошо повлияют прогулки, во время которых можно провести простые ритуалы на привлечение удачи с помощью падающих листьев.