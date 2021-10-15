Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 15 октября 2021 года

Лунный день сегодня 15 октября 2021 года

Энергетика Луны переменчива, и каждый день мы сталкиваемся как с ее расположением, так и с негативом. Астрологи расскажут о том, как пройдет пятничный день и как сохранить удачу в сложных ситуациях.


Пятница будет непростым днем, и во многом успех будет зависеть от настроя. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют направить энергию на борьбу с внутренним злом, чтобы стать лучше и избавиться от всего, что мешает привлечению счастья.

Фаза Луны: 9 лунный день растущая Луна проведет в созвездии Водолея. Эти сутки будут испытанием на прочность, и астрологи рекомендуют бороться с искушениями и не поддаваться эмоциям, которые могут завести в тупик. Успех будет зависеть от умения вовремя остановиться.

Магнитные бури 15 октября: пятница будет спокойным днем. Магнитных бурь на этот день не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
внимание к интуиции;
осторожность;
планирование;
принятие самостоятельных решений.

Что отпугнет успех в этот день


поверхностные суждения;
риски;
негативные эмоции;
конфликты;
резкая смена планов.

Домашние дела по лунному календарю

Пятница — время для активного отдыха и общения с близкими, которые будут поддерживать и вселять оптимизм. Астрологи рекомендуют проводить время с теми людьми, которые не льстят и не обманывают. Подходит день и для наведения порядка в жилище: влажная уборка, превращенная в ритуал, поможет убрать из дома застой энергии, а также привлечь удачу. Подходит пятница и для работы в саду.

Что надеть в эту пятницу

Счастливым цветом этого дня будет желтый и его оттенки. Яркие наряды помогут сохранить позитивный настрой, а синие акценты добавят усидчивости. Украшения этих суток — незаметные изделия, которые не будут привлекать внимание. Энергетика золота может спровоцировать агрессию, и от него лучше отказаться. Из талисманов астрологи рекомендуют выбирать янтарь, сардоникс, яшму.


Любовь и отношения в 9 лунный день

Пятница — время, когда важно оставаться с близкими, поддерживать семейные традиции и стремиться к гармонии в отношениях. Подходит день и для новых знакомств: астрологи рекомендуют быть искренними, чтобы найти идеальных спутников жизни. Начинать отношения со лжи и обмана не получится — такие союзы не принесут счастья влюбленным. Привлечь счастье помогут и проверенные заговоры.

Финансы и работа 15 октября

Лучшим занятием пятницы будет планирование и устранение ошибок. В этот день астрологи рекомендуют принимать самостоятельные решения, отказываться от импульсивных поступков и спонтанных трат. Для ведения бизнеса этот день подходит, однако перед подписанием документов необходимо просчитать риски и не мыслить поверхностно, полагаясь на волю случая. Финансовая активность в этот день также должна быть под контролем, и чтобы не спустить накопления впустую, важно отдавать себе отчет.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В пятницу здоровью ничто не угрожает, однако астрологи рекомендуют внимательно следить за своим состоянием, чтобы не переутомиться. В эти сутки важно оставаться в тонусе, не забывать о тренировках и укреплять иммунитет, включая в рацион свежие фрукты и овощи. В сезон простуд важно одеваться по погоде и не находиться в людных местах длительное время. Хорошо повлияют прогулки, во время которых можно провести простые ритуалы на привлечение удачи с помощью падающих листьев.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
"Вы еще и врунья, Оленька": Губерниев обвинил Бузову во лжи
"Вы еще и врунья, Оленька": Губерниев обвинил Бузову во лжи
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного
Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом
Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание парламентского комитета по молодежной политике
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание
На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по истории
На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о
Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный ресторан Нью-Йорка": новое фото пары
Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до 20 октября
Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до
В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»
В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»
15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории будущего»
15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории

Топ на сегодня

Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото
Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото
Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за ненависть
Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за
В Германии неонациста похоронили в еврейской могиле
В Германии неонациста похоронили в еврейской могиле
2022 год Тигра: гороскоп для всех Знаков Зодиака
2022 год Тигра: гороскоп для всех Знаков Зодиака
Ашер стал отцом в четвертый раз
Ашер стал отцом в четвертый раз

Еще по теме

Лунный день сегодня 9 июля 2021 года
Лунный день сегодня 11 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 10 августа 2021 года
Лунный день сегодня 13 января 2021 года