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Матвиенко: для введения локдауна в России нет оснований

Матвиенко: для введения локдауна в России нет оснований

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:25  Автор: Виктория Карташева



Для введения в России общефедерального локдауна из-за коронавируса нет оснований, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT на полях III Евразийского женского форума.

В четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки выявили 31 299 новых случаев заражения COVID-19. Этот показатель является новым максимумом за всё время пандемии. Прирост по сравнению с предыдущим антирекордом составил почти две тысячи заражённых.  

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — отметила Матвиенко.

Уйдёт ли COVID-19 из нашей жизни?


По её мнению, подобные меры нецелесообразны, поскольку повлекут за собой негативные последствия для россиян и всей страны в целом.

Ранее учёные подсчитали длительность иммунитета у перенёсших COVID-19. По их словам, количество антител постепенно снижается в течение полугода, затем стабилизируется до 15-го месяца.



#коронавирус #здоровье

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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