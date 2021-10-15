Матвиенко: для введения локдауна в России нет оснований

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:25 Автор: Виктория Карташева

Для введения в России общефедерального локдауна из-за коронавируса нет оснований, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT на полях III Евразийского женского форума.

В четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки выявили 31 299 новых случаев заражения COVID-19. Этот показатель является новым максимумом за всё время пандемии. Прирост по сравнению с предыдущим антирекордом составил почти две тысячи заражённых.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — отметила Матвиенко.

Уйдёт ли COVID-19 из нашей жизни?

По её мнению, подобные меры нецелесообразны, поскольку повлекут за собой негативные последствия для россиян и всей страны в целом.

Ранее учёные подсчитали длительность иммунитета у перенёсших COVID-19. По их словам, количество антител постепенно снижается в течение полугода, затем стабилизируется до 15-го месяца.

#коронавирус #здоровье

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