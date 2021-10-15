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Матвиенко: на III Евразийском женском форуме царила особая атмосфера

Матвиенко: на III Евразийском женском форуме царила особая атмосфера

Тема: III Евразийский женский форум


16:51  Автор: Екатерина Кутузова



Гостьи III Евразийского женского форума продемонстрировали свою активность и желание участвовать в изменении мира, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заключительном пленарном заседании форума.

«Неформальное общение, знакомство, дружба, обмен мнениями, опытом — и правда, вот эта особая-особая атмосфера, которую можем создать только мы - женщины. Я думаю, это добавляло теплоты нашему форуму и просто радости, по которой мы так соскучились за эти ковидные времена. Я хочу ещё раз вам всем сказать, правда искренне, огромное спасибо», — заявила она.

Матвиенко рассказала о новых форматах работы Евразийского женского форума


Ранее спикер сообщила, что итоговый документ III Евразийского женского форума направят главам государств, во все ключевые международные организации и крупнейшие общественные объединения. В числе предложенных инициатив — создание условий для получения женщинами профобразования в передовых областях экономики, повышение цифровой грамотности и другие.



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По материалам: pnp.ru

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