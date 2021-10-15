Министр просвещения встретился с участниками Всероссийского юношеского педагогического форума

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился с участниками Всероссийского юношеского педагогического форума, который проходит во Всероссийском детском центре «Орлёнок».

Глава Минпросвещения отметил, что в России создается сеть психолого-педагогических классов и это один из важных шагов в развитии педагогического образования.

«Такие классы помогают формировать единую систему подготовки учителей, мотивировать молодых людей и выстраивать систему ранней профориентации», – заявил Сергей Кравцов.

Участники форума – ученики 9–11-х классов – поделились с Министром впечатлениями о профильной смене, о встречах с победителями и призёрами профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», членами Всероссийского экспертного педагогического совета и Всероссийского общественного движения «Наставники России».

«История «Орлёнка» неразрывно связана с легендарными педагогами-новаторами, которые шесть десятилетий назад перевернули подход к детскому воспитанию», – сообщил директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус. Подводя итоги первых десяти дней работы форума, он отметил, что такие мероприятия очень важны для будущих учителей и для их наставников.