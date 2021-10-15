Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом

Минпросвещения России реализует масштабные проекты, направленные на продвижение русского языка в других странах, сообщает пресс-служба ведомства.

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев информировал, что в ряде стран создаются школы, которые реализуют программы по российским образовательным стандартам с интегрированным национальным компонентом. Одна такая школа уже функционирует в Туркменистане, ещё пять школ будет открыто в Таджикистане, девять школ планируется открыть в Киргизской Республике.

«Есть схожие запросы со стороны Узбекистана и Армении, и, если будет соответствующее решение Правительства, мы готовы начать работу и в этом направлении», – подчеркнул Андрей Корнеев в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения информировал также, что за рубежом работает порядка 30 тысяч школ, в которых используются российские учебники и ведётся обучение русскому языку. По его мнению, эти организации также нуждаются в пристальном внимании со стороны российского образовательного сообщества.

Андрей Корнеев сообщил, что Минпросвещения направляет в школы педагогов, и об успешном ведении этих работ говорит устойчивый рост уровня владения русским языком и общей успеваемости учащихся, а также хорошие результаты олимпиад и тематических конкурсов.

«Кроме того, мы внедряем новый подход и к содержанию образования на русском языке за рубежом. Сейчас несколькими совместными коллективами авторов разрабатывается линейка учебников по русскому языку для системы общего образования иностранных государств на весь период обучения в школе», – информировал он.