Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом

Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом

Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом

Минпросвещения России реализует масштабные проекты, направленные на продвижение русского языка в других странах, сообщает пресс-служба ведомства.

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев информировал, что в ряде стран создаются школы, которые реализуют программы по российским образовательным стандартам с интегрированным национальным компонентом. Одна такая школа уже функционирует в Туркменистане, ещё пять школ будет открыто в Таджикистане, девять школ планируется открыть в Киргизской Республике. 

«Есть схожие запросы со стороны Узбекистана и Армении, и, если будет соответствующее решение Правительства, мы готовы начать работу и в этом направлении», – подчеркнул Андрей Корнеев в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения информировал также, что за рубежом работает порядка 30 тысяч школ, в которых используются российские учебники и ведётся обучение русскому языку. По его мнению, эти организации также нуждаются в пристальном внимании со стороны российского образовательного сообщества. 

Андрей Корнеев сообщил, что Минпросвещения направляет в школы педагогов, и об успешном ведении этих работ говорит устойчивый рост уровня владения русским языком и общей успеваемости учащихся, а также хорошие результаты олимпиад и тематических конкурсов. 

«Кроме того, мы внедряем новый подход и к содержанию образования на русском языке за рубежом. Сейчас несколькими совместными коллективами авторов разрабатывается линейка учебников по русскому языку для системы общего образования иностранных государств на весь период обучения в школе», – информировал он.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного образования
На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного
Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом
Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского
Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+
Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+
"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и его мужа родились двойняшки
"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и
Сальма Хайек приняла участие в телешоу и рассказала, как отметила день рождения с Анджелиной Джоли
Сальма Хайек приняла участие в телешоу и рассказала, как отметила
Корабль Тихоокеанского флота вытеснил из российских вод американский эсминец: опубликовано видео
Корабль Тихоокеанского флота вытеснил из российских вод американский
Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда
Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда
Определен победитель конкурса «Мастер года»
Определен победитель конкурса «Мастер года»
Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве
Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой
В «Смене» пройдёт Всероссийский форум «Большие смыслы»
В «Смене» пройдёт Всероссийский форум «Большие смыслы»
В Свердловской области проходит форум для педагогов
В Свердловской области проходит форум для педагогов
Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии
Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии

Топ на сегодня

В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Цвета осени 2021: какие оттенки притянут удачу и помогут найти счастье
Цвета осени 2021: какие оттенки притянут удачу и помогут найти счастье
Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом
Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом
Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за устроившего стрельбу возле школы сына
Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за

Еще по теме

Россия в два раза увеличит траты на популяризацию русского языка
На форуме «Новая образовательная среда» обсуждались вопросы поддержки и продвижения русского языка
Сергей Кравцов и Мухаммадюсуф Имомзода обсудили совместное сотрудничество в сфере образования и развитие преподавания русского языка в Республике Таджикистан
Россия расширяет сотрудничество с Киргизией в сфере продвижения русского языка