Модный дайджест: от первой коллекции Меган Фокс до Беллы Хадид в образе девушки Бонда

Вадим Карасев

Подводим итоги недели и вспоминаем важные новости: от новых звездных коллекций до модных вечеринок. Все подробности в нашем дайджесте.

1.Меган Фокс готовит коллаборацию с Boohoo, а Ким Кардашьян — с Fendi (возможно)

На этой неделе в сети обсуждали сразу две звездные коллаборации, но при этом если об одной уже все достоверно известно, то вот вторая фигурирует пока только на уровне слухов (хотя и с определенными вещественными доказательствами). Но обо всем по порядку.

Меган Фокс, которая после развода с Брайаном Остином Грином и начала романа с рэпером Колсон Бэйкером (Machine Gun Kelly) стала постоянной героиней модных рубрик, решила поделиться своим фирменным стилем со всеми. Актриса и ее стилист Мейв Рейли, ответственная за модное преображение Меган, создали специальную коллекцию для бюджетного ретейлера Boohoo по мотивам актуальных фирменных образов Фокс.





Меган Фокс





Тут и облегающие платья, и провокационные вырезы. Всего в линейку вошли 40 предметов одежды, в том числе ботфорты, джинсы-бойфренды, колледж-куртка и даже тренч с зебровым принтом. Релиз намечен на 19 октября. Цены будут варьироваться от 12 до 120 долларов.

Я чувствую, что действительно стала самой собой за последние несколько лет, особенно когда речь идет о моем личном стиле, и эта коллекция отражает именно это,

— призналась Меган, для которой это первый опыт модной коллаборации.





Но если про коллекцию Фокс все в целом уже известно, то вот модной интригой недели стал слух о коллаборации Fendi и бренда Ким Кардашьян Skims.





Ким Кардашьян

В инстаграм-аккаунте @connie_personal_shopping появились фото вещей с логотипами двух брендов, при этом сами наряды по стилю были очень близки вещам Skims из эластичной облегающей ткани. Сторис, в которых утверждалось, что релиз намечен на ноябрь, вскоре были удалены, но в сети уже вовсю обсуждали возможную совместную коллекцию. К тому же первые слухи о сотрудничестве Ким и Fendi появились еще несколько месяцев назад, когда Кардашьян гостила в Риме и была замечена у офиса бренда.













Официальных комментариев пока нет, но напомним, что недавно Fendi уже поучаствовал в громкой коллаборации. В конце Недели моды в Милане публике показали совместную коллекцию Fendi и Versace.

2.Белла Хадид в образе девушки Бонда в новой кампании

Нового фильма о Джеймсе Бонде всем нам пришлось ждать долго — премьера несколько раз откладывалась из-за пандемии коронавируса. Но теперь, когда картина вышла на экраны, она остается в центре внимания. Вот и Майкл Корс не остался в стороне и выпустил капсульную коллекцию MMK x 007. В кампании снялись Белла Хадид и Синди Бруна. В линейку вошло 11 предметов, необходимых для жизни в постоянном движении: от сумок и чемоданов до купальников и обуви.





Белла Хадид













Синди Бруна

3.Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе Alexander McQueen

На этой неделе в Лондоне прошел показ весенне-летней коллекции Сары Бертон для Alexander McQueen. Закрывала его супермодель Наоми Кэмпбелл, которая была очень дружна с основателем марки Александром Маккуином при его жизни.





Наоми Кэмпбелл

По подиуму Наоми прошлась в жакете со стразами и пышной черной юбке. Ну а у себя в инстаграме модель поделилась еще и видео с бэкстейджа, на котором позирует полуобнаженной. В ролике можно и лучше разглядеть одну из самых эффектных вещей коллекции — расшитые стразами колготки.

4.Вечеринки недели: Айрис Лоу и Том Фелтон на гала-ужине Bvlgari в Лондоне, Мирослава Карпович, Юлианна Караулова и Виктория Короткова на модной презентации Salvatore Ferragamo в Москве

На этой неделе итальянский ювелирный бренд провел звездный гала-ужин в Кенсингтонском дворце, приуроченный к новой презентации украшений. Мероприятие посетили Джош О'Коннор, Айрис Лоу, а также Рут Уилсон, Марк Стронг, Том Фелтон.





Айрис Лоу





Том Фелтон





Марк Стронг с женойРут УилсонДжош О’Коннор

В столице вчера после реконструкции открылся бутик Salvatore Ferragamo в галереях "Времена года". В обновленное пространство сразу заглянули и многие звездные гости, в том числе Юлианна Караулова, Полина Аскери, Мирослава Карпович и другие.





Мирослава КарповичПолина АскериЮлианна КарауловаВиктория КоротковаЯн ГэОльга КабоИлья Бачурин

5.Падчерица вице-президента США Элла Эмхофф в новом лукбуке adidas by Stella McCartney

На этой неделе публике представили новую коллекцию adidas by Stella McCartney. В разработке новой линейки Earth Explorer приняла участие и модель и дизайнер Элла Эмхофф, которая стала известна широкой публике после избрания ее мачехи Камалы Харрис на пост вице-президента США. Элла также снялась и в лукбуке коллекции.





Элла Эмхофф









Надя Бесчетникова