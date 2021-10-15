Мошенники украли $35 млн с помощью дипфейка директора крупной компании

Вадим Карасев

В Объединенных Арабских Эмиратах ищут мошенников, которые полтора года назад украли 35 млн долларов, представившись директором крупной компании. При помощи технологий искусственного интеллекта они разработали алгоритм, имитировавший его голос.

Как следует из опубликованных недавно судебных документов, в январе 2020 года главе одного из отделений банков поступил звонок. Банкир как раз недавно говорил с подлинным директором фирмы, поэтому узнал его голос. Мошенник заявил, что для обеспечения крупной сделки необходимо перевести указанную сумму на новые счета фирмы, которые в действительности не имели к ним никакого отношения. Свое поручение он подкрепил фальшивыми электронными письмами от компании.

Следствию удалось установить, что всего в преступлении замешаны 17 человек. Деньги они впоследствии "распылили" по множеству иностранных счетов, два из которых были открыты в США. Сейчас это дело расследуется совместно с американскими правоохранителями.

Как сообщал Ruposters, ранее Сбербанк собрал "библиотеку голосов" телефонных аферистов. Технологию дипфейков российские мошенники пока не применяют, уточнили в организации.