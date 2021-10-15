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На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного образования

На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного образования

2–3 ноября состоится третий Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства 3.0». Мероприятие пройдёт при поддержке Минпросвещения России.

Темой форума станет «Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации». На форуме выступят ведущие эксперты в области образования, психологи, педагоги-новаторы, родители, учёные, детские писатели, художники и общественные деятели.

Участие в мероприятии возможно после предварительной регистрации.

«Ориентиры детства» – одно из самых масштабных мероприятий современного формата, направленных на развитие дошкольного образования в стране, привлечение внимания общества и государства к вопросам воспитания детей, к повышению престижа работников дошкольного образования.

Организаторы форума – Международная педагогическая академия дошкольного образования, Ассоциация развития качества дошкольного образования при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, Союза женщин России. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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