Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры

Наставники мобильного «Кванториума 53» Минпросвещения России в рамках выездных занятий по сельским школам Новгородской области обучили школьников запускать и программировать квадрокоптеры. Об этом сообщается на официальной странице технопарка в социальной сети «ВКонтакте».

На занятиях по направлению «Гео/Аэро» кванторианцы запускали квадрокоптеры методом визуального пилотирования, а также учились программировать их полет и осуществлять запуск путем нажатия клавиш ноутбука.

Детский мобильный технопарк «Кванториум» работает в Новгородской области с октября 2019 года. В прошлом году в регионе начал действовать второй мобильный технопарк «Кванториум 53». Это позволило проводить выездные занятия в 12 муниципальных районах Новгородской области.

В течение учебного года более двух с половиной тысяч детей получат знания по общеразвивающим программам дополнительного образования инженерно-технической направленности следующих направлений: «IT/VR-AR» (информационные технологии/виртуальная реальность), «Промдизайн/Промробо» (промышленный дизайн/промышленная робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформационные технологии/аэротехнологии).