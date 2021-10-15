Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, который принесет нам много интересных и важных событий. Нумерологи рассказали, какое число будет править миром и как его энергетика будет влиять на все сферы нашей жизни.

Сегодня начинается вторая половина осени. Многим из нас уже удалось победить осеннюю хандру, но есть и те, кто страдает от нее до сих пор. Если вам грустно, попробуйте воспользоваться одним из семи простых способов поднятия настроения.

Число-покровитель 15 октября 2021 года

Каждый день энергетические потоки меняются в зависимости от того, какое число ими управляет. Чтобы узнать, под покровительством какого числа пройдет эта пятница, необходимо сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели:

1+5+1+0+2+0+2+1+5=17. 1+7=8.

Восьмерка — число материальных ценностей, которое идеально сочетается с пятницей. Сегодняшний день можно считать благоприятным для совершения покупок, создания чего-то своими руками. Это очень хороший и продуктивный день для всех, кто жаждет достичь процветания, заработать денег, воплотить в жизнь свои мечты и желания. Главным символом этого дня становится скарабей, который с глубокой древности олицетворял собой богатство, успех и высокий статус.





События 15 октября из прошлого

15 октября 1880 года, спустя более чем 600 лет после закладки первого камня, было завершено строительство Кёльнского собора. Сегодня благоприятное время для ремонта, строительства, переезда.

15 октября 1928 года — день завершения первого трансатлантического коммерческого перелета на дирижабле «Цеппелин». Это отличный день для путешествий, дальних поездок на автомобиле.

15 октября 1962 года — день начала Карибского кризиса. Споры между СССР и США чуть было не привели к началу ядерной войны. Восьмерка не регулирует споры между людьми, поэтому вам придется разрешать проблемы самостоятельно. Не допускайте превращения легких недоразумений в открытые кофнликты.

15 октября 1997 года был установлен новый мировой рекорд скорости на наземном транспортном средстве. Энди Грин преодолел звуковой барьер. Это день смелых и уверенных в себе людей. Именно они сегодня правят миром.

Советы нумерологов на эту пятницу

Старайтесь не тратить энергию на то, что вас раздражает. Занимайтесь только приятными делами в эту пятницу.

Нумерологи советуют здраво оценивать свои возможности. Не переоценивайте себя, чтобы не разочароваться в том, что вы делаете.

Особое внимание сегодня нужно уделять внешности. Восьмерка любит опрятных и красивых людей. Одевайтесь ярко, но со вкусом.

Не бойтесь принимать важные решения. Если перед вами встанет такая необходимость, не бойтесь последствий. Главное — правильно оценить ваши текущие цели и задачи, чтобы выбор им соответствовал.

Восьмерка не терпит излишеств. Работа и покупки — это, конечно, хорошо, но уходить с головой в дела тоже не стоит. Часть времени лучше посвятить чему-то отвлеченному — например, уборке.

Талисманы удачи на 15 октября

Руна Феху. Это руна богатства, которая дарит успех и удачу в делах, в финансовой сфере в целом. Она не даст вам ошибиться с принятием решения, поможет найти выход из трудной ситуации и приумножить доходы. Вот как она выглядит:





Знак бесконечности. Бесконечность — это горизонтальная Восьмерка. Данный символ является в такие дни очень мощным талисманом. Его можно нанести на купюры, поставить на заставку в телефоне или на рабочий стол компьютера.