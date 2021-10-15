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Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+

Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+

С 25 октября по 1 ноября Омский государственный педагогический университет вновь стал одной из площадок проведения Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

В рамках Фестиваля науки пройдут открытые лекции ученых, мастер-классы ведущих преподавателей ОмГПУ и приглашенных экспертов-практиков, экскурсии, выставки, конкурсы и многое другое.

Мероприятия будет проводиться в смешанном формате – очном и онлайн. 

«Фестиваль науки – это ежегодное событие в нашем университете. В Год науки и технологий особенно хочется обратить внимание молодежи на такие мероприятия. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к фестивалю. Наука – это самое интересное занятие, которое придумал человек», – заявила проректор по научной работе Ирина Геращенко.

К участию приглашаются школьники, абитуриенты, студенты и преподаватели. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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