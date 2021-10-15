Определен победитель конкурса «Мастер года»

Победителем Всероссийского конкурса «Мастер года» стал преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дмитрий Кадочников. Подведение итогов конкурса и награждение победителя и лауреатов прошло в Доме правительства Московской области.

Дмитрий Кадочников – сертифицированный эксперт по компетенции «Хлебопечение», заведующий мастерской «Хлебопечение», созданной в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», победитель регионального этапа Первого Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Свердловской области в 2021 году.

С 11 по 14 октября более десяти лучших подмосковных колледжей предоставили свои мастерские, лаборатории и аудитории финалистам конкурса для демонстрации профессионального мастерства.

По итогам конкурсных состязаний в области преподавания профессиональных дисциплин жюри отобрали десять лауреатов конкурса, которые проходили творческий тур «Профориентация в цифре».

Организатор Всероссийского конкурса «Мастер года» – Министерство просвещения Российской Федерации.

Оператор конкурса – Институт развития профессионального образования.