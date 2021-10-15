Памятник героям Сталинграда открыли 54 года назад

00:17 Автор: Мария Соколова

Открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане состоялось 15 октября 1967 года. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками.

Возвышаясь над центральной частью Волгограда, который в советское время называли Сталинградом, Мамаев курган был важным звеном в системе обороны Сталинградского фронта. Бои за эту высоту продолжались 135 суток. После окончания битвы здесь похоронили погибших со всего города — около 34,5 тысячи человек. Тогда и возникла идея сооружения монумента в память о защитниках Родины.

Всесоюзный конкурс на проект памятника объявили после войны, на него поступили всевозможные варианты. По решению Иосифа Сталина автором будущего мемориала назначили скульптора Евгения Вучетича. Под его руководством над монументом работал коллектив скульпторов, архитекторов, инженеров. Главным военным консультантом проекта был Маршал Советского Союза Василий Чуйков, командующий в годы войны 62-й армией, удерживающей Мамаев курган.

Строить монумент начали в мае 1959 года, а закончили в 1967 году. Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и сегодня является уникальным инженерным сооружением и архитектурно-скульптурным ансамблем. Его общая площадь — 26 гектаров, а протяженность от подножия до вершины холма — 1,5 километра. Основные элементы памятника — горельеф «Память поколений», Аллея пирамидальных тополей, площадь «Стоявших насмерть», стены-руины, площадь Героев, зал Воинской славы, площадь Скорби с памятником «Скорбящая мать» и монумент «Родина-мать зовет!».

День 15 октября в истории

В комплекс входит воинское мемориальное кладбище, дендропарк у подножия кургана и храм Всех Святых. Главной фигурой и композиционным центром ансамбля является монумент «Родина-мать зовет!». Это 52-хметровая фигура женщины, которая держит в правой руке меч длиной 33 метра и весом 14 тонн.

В 2008 году мемориальный комплекс после объединения с музеем-панорамой «Сталинградская битва» включили в перечень федеральных памятников. В том же году он стал одним из чудес страны, победив в финале конкурса «7 чудес России».

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