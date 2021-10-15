Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда

Вадим Карасев

Кажется, теперь мы знаем, с кем встречается 33-летняя Кристина Асмус. Предполагаемого бойфренда звезды сериала "Интерны" и фильма "Текст" вычислили подписчики. Внимательное изучение аккаунта Кристины привело их к выводу, что она встречается с телепродюсером Борисом Кокиным.

На эти мысли их натолкнул ролик в инстаграме Асмус, опубликованный еще летом. На этом видео актриса едет на байке вместе с мужчиной в серой толстовке и черной бейсболке. Во время поездки Кристина нежно прижимается к спине спутника.





Кристина Асмус





Некоторым подписчикам показалось, что мужчина из видеоролика подозрительно напоминает продюсера сериала "След" и шоу "Кто хочет стать миллионером?" Бориса Кокина. В его инстаграме как раз можно увидеть снимки в похожей толстовке и бейсболке и за рулем мотоцикла. Примечательно и то, что Кристина и Борис подписаны друг на друга в инстаграме.





Борис Кокин

Других доказательств того, что новый избранник Асмус именно Кокин, пока нет. Не исключено, что Кристина просто снимается в новом проекте Бориса, а также что мужчина на видео на самом деле вовсе не он. Судя по инстаграму продюсера, он воспитывает сына и дочь. Есть в профиле Бориса и много совместных фото с брюнеткой по имени Анна, однако последнее датировано 2018 годом. Возможно, Кокин находится в разводе, а Анна и есть его бывшая супруга.





Борис Кокин с детьми





Борис Кокин и Анна





Сама Асмус ранее рассказывала, что отношения с новым возлюбленным длятся у нее уже не один год. Недавно актриса призналась, что уже познакомила нового возлюбленного с членами семьи и друзьями. Она также подчеркнула, что не считает нужным делиться интимными подробностями нового романа и раскрывать личность своего избранника.





Кристина Асмус

О разводе с Гариком Харламовым Кристина сообщила прошлым летом. Представители актрисы утверждали, что именно она стала инициатором расставания, тогда как Гарик подчеркивал, что их решение разойтись было обоюдным.





После развода супругам удалось наладить нормальные отношения, и они вместе воспитывают семилетнюю дочь Настю. Гарик тоже счастлив в новых отношениях, но в отличие от Кристины, свою возлюбленную не скрывает. Шоумен встречается с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук, известной зрителям по фильмам "Две сестры" и сериалу "Беспринципные". Многие замечают невероятное внешнее сходство экс-супруги Гарика с его новой избранницей.





Кристина Асмус с дочерью НастейЯна Марковская