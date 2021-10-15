Полезные свойства шалфея и сферы его применения

Вадим Карасев

Шелфей — это растение, которое обладает большим количеством целебных и магических свойств. Эксперты а области биоэнергетики поделились полезными знаниями об этом удивительном растении.

Если вам нужно победить беспокойство, воспользуйтесь помощью шалфея. Если вам нужно стать красивее, обратитесь к силе этого растения снова. Когда вам понадобится финансовый талисман, оно поможет вам и в этом тоже. Настало время узнать больше об одном из самых полезных растений в природе.

Основные целебные свойства шалфея

Польза растения обусловлена его богатым составом. В нем есть витамины группы В, А, К, С, Е, а также очень много микроэлементов вроде железа, марганца, калия, кальция, цинка. Вы можете купить шалфей в аптеке, а можете вырастить сами. Это довольно неприхотливое растение, практически не требующее ухода. Его можно высушить и заготовить впрок.

Шалфей помогает при простуде, обладает спазмолитическим, жаропонижающим, противовоспалительным действием. Его применяют внутрь при язве, гастрите, им полощут рот при стоматите, ангине и кашле. Если у вас есть гнойные раны, их можно обрабатывать шалфейным настоем. То же самое касается ожогов и даже ушибов. Настоем шалфея обрабатывают угревую сыпь, псориаз.

Шалфей принимают внутрь в виде фиточая или отвара. Чтобы сделать отвар самостоятельно, вам понадобятся три столовые ложки сухого измельченного растения на стакан воды. Кипятить его нужно 10 минут и потом еще настаивать полчаса.

Шалфей используется в косметологии. Экстрактом этого растения можно мазать кожу на голове, чтобы предотвратить выпадение волос, победить перхоть и успокоить зуд. В его составе есть вещества, которые помогают коже быстрее обновляться, поэтому растение добавляют в крем для лица. Многие делают такой крем самостоятельно.

Еще шалфей используется в кулинарии. Со свежими или сухими листьями готовят мясо и рыбу. Очень приятным ароматом наполняются не только горячие мясные блюда, но даже салаты. Универсальность этого растения возведена в абсолют, но с шалфеем стоит быть осторожнее. Несмотря на большое количество полезных свойств, он может быть опасен, поскольку у некоторых людей он вызывает аллергические реакции. Перед его применением стоит проконсультироваться с врачом.

Использование шалфея в магии

Магические свойства растения весьма разнообразны. Окуривание помещения сухими листьями шалфея очищает дом от накопленной негативной энергии, появившейся из-за ссор, обид. Окуривание смесью шалфея и полыни помогает снимать ментальные блоки, бороться с неуверенностью. Также шалфейным дымом провидцы и целители с древности отпугивали злых духов.

Шалфей называют растением мудрецов. Его соцветия, лежащие на рабочем столе, улучшают память. Употребление настоя или отвара шалфея внутрь улучшает интуицию, снимает стресс, избавляет сознание от депрессивных мыслей.

Можно положить шалфей в мешочек и носить с собой. Это привлечет к вам больше удачи в работе и финансовой сфере. Ещё это отличный талисман для тех, кто идет на собеседование или сдает экзамен. Это растение повышает уверенность в себе — даже если оно просто растет у вас на участке или на подоконнике дома. С ним становится проще выполнять любую работу.

Также его кладут под подушку, чтобы увидеть вещие сны. Шалфей помогает заглядывать за горизонт событий, размывая грань между прошлым и будущим.

Ароматические масла на основе данного растения расслабляют, поднимают настроение. Можно принимать с ними теплую ванну либо использовать со специальными лампами.

Эфирное масло выполняет роль любовного талисмана. Оно сделает вас привлекательнее для противоположного пола. Для этого нужно просто нанести немного масла на шею.