"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и его мужа родились двойняшки
42-летний Лэнс Басс стал отцом. У солиста ’N Sync и его 34-летнего супруга Майкла Турчина родились двойняшки, сообщает Cosmopolitan.
О важном для него событии музыкант сообщил на своей странице в инстаграме, продемонстрировав свидетельство о рождении двойняшек Александра и Вайолет.
Как отмечается, дети родились у гей-пары благодаря помощи суррогатной матери после множества неудачных попыток оплодотворения и выкидышей.
Супруг поп-звезды выразил надежду, что появившиеся на свет малыши станут лучшими друзьями.
"Я хочу, чтобы они нравились друг другу. У меня есть сестра, и было очень здорово всегда иметь рядом лучшего друга", — сказал Майкл Турчин.
Как писал NEWSTES, ранее "Агент 007" Дэниэл Крейг признался, почему предпочитает отдыхать в гей-барах.