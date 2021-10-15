"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и его мужа родились двойняшки

Вадим Карасев

42-летний Лэнс Басс стал отцом. У солиста ’N Sync и его 34-летнего супруга Майкла Турчина родились двойняшки, сообщает Cosmopolitan.

О важном для него событии музыкант сообщил на своей странице в инстаграме, продемонстрировав свидетельство о рождении двойняшек Александра и Вайолет.



Детеныши драконов прибыли! Я не могу выразить, как много любви меня переполняет сейчас. Спасибо за все теплые пожелания. Это для нас многое значит! А теперь расскажите, как менять подгузник?



Как отмечается, дети родились у гей-пары благодаря помощи суррогатной матери после множества неудачных попыток оплодотворения и выкидышей.

Мы всегда хотели минимум двоих детей. Было бы неплохо, чтобы родились девочка и мальчик, чтобы почувствовать опыт и воспитание, чтобы они в итоге стали хорошими людьми. Мы счастливы, что у нас появилась такая возможность.

Супруг поп-звезды выразил надежду, что появившиеся на свет малыши станут лучшими друзьями.

"Я хочу, чтобы они нравились друг другу. У меня есть сестра, и было очень здорово всегда иметь рядом лучшего друга", — сказал Майкл Турчин.

Как писал NEWSTES, ранее "Агент 007" Дэниэл Крейг признался, почему предпочитает отдыхать в гей-барах.