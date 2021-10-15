Рукавишникова поддержала идею об автоматическом гражданстве детей от смешанных браков

19:29 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу министра иностранных дел Сергея Лаврова об автоматическом предоставлении гражданства России детям от смешанных браков, сообщает в пятницу РИА «Новости».

«Автоматическое предоставление российского гражданства детям, рожденным в семьях, в которых кто-то из родителей является иностранцем, станет хорошей гарантией защиты прав, прежде всего, детей, а также института семьи», — считает сенатор.

Рукавишникова отметила, что в случае возникновения спора о выборе места жительства ребенка, рожденного в смешанном браке, будут применяться российские законы. На такого ребенка также будут распространяться многочисленные меры соцподдержки, предусмотренные в РФ.

Детям от браков с иностранцами предложили давать российское гражданство по упрощённой схеме

В пятницу глава МИД Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников заявил, что дети от смешанных браков должны получать гражданство России автоматически, от места рождения это зависеть не должно. Позднее эту инициативу поддержала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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