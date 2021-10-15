Сальма Хайек приняла участие в телешоу и рассказала, как отметила день рождения с Анджелиной Джоли

Вадим Карасев

Вчера 55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек стала героиней шоу Джимми Фэллона. Поводом послужил готовящийся к выходу фильм "Вечные", в котором Хайек снялась со многими своими знаменитыми коллегами.

На шоу актриса появилась в образе в стиле ретро. Она была одета в леопардовые расклешенные брюки, пиджак и черную блузку.









Разговор на шоу, впрочем, шел далеко не только о предстоящей премьере. В прошлом месяце звезда отметила свое 55-летие. Когда Джимми Фэллон спросил ее, как она провела праздник, Сальма рассказала забавную историю. Актриса призналась, что не планировала отмечать день рождения и никого не звала в гости. Но, посочувствовав ее одиночеству, гости сами нагрянули к ней домой.

В итоге пришло 25 человек. Мне следовало бы им сказать, чтобы они принесли выпивку. Слава богу, был торт,

— рассказала Сальма.









В числе незваных гостей оказалась и Анджелина Джоли, и ей пришлось принять участие в забавной мексиканской традиции, которая называется мордида. Суть заключается в том, что именинник должен откусить кусок торта после задувания свечей без помощи рук, при этом кто-то должен окунуть виновника торжества лицом в лакомство.

Она спросила: "Что происходит?". Мы рассказали ей про традицию. А она стала отнекиваться: "Я не могу это сделать. Нет, нет". Но она справилась с этим,

— рассказала Сальма.

В шоу показали этот момент на видео. В ролике видно, как Джоли, придерживая Хайек за голову, окунает ее лицом в торт, а потом смеется вместе с другими гостями и самой именинницей, закрывая лицо руками.









Увидеть двух актрис на экране вместе можно будет уже 24 октября, когда состоится мировая премьера фильма "Вечные". Российским зрителям придется набраться немного терпения — в прокат картина выйдет только 4 ноября.





Джимми Киммел, Сальма Хайек и Кумэйл НанджианиКумэйл Нанджиани и Сальма ХайекМариана Панкина