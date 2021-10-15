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Школьники Иркутской области принимают участие в Неделе профессиональных проб

Школьники Иркутской области принимают участие в Неделе профессиональных проб

В Иркутской области проводится Неделя профессиональных проб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Такие мероприятия проходят дважды в год. Они дают возможность школьникам сформировать собственное отношение к различным профессиям и специальностям, в том числе к приоритетным для региона. В проекте участвует порядка 6 тысяч ребят.

«Профессиональная проба – это занятие, которое моделирует элементы конкретного вида профессиональной деятельности и обеспечивает погружение в профессионально-трудовой контекст. Во время прохождения профессиональной пробы участник выполняет действия в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности», – рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов. 

Информация о программе акции, видах и графике проведения профессиональных проб размещается на сайте проекта.

# Общество
По материалам: edu.ru

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