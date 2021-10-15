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Школьники Оренбургской области продолжают обучение в мобильном технопарке

Школьники Оренбургской области продолжают обучение в мобильном технопарке

Специалисты мобильного «Кванториума» Минпросвещения продолжают обучение учеников сельских школ Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

На этой неделе с новым оборудованием познакомились ученики Александровской школы имени Рощепкина В.Д.

Педагоги технопарка будут проводить очно-дистанционные занятия по трем направлениям: «Аэро/Гео» (работа с квадрокоптерами, основы картографии, 3D-моделирование местности, георазведка), «Промышленная робототехника и дизайн» и «IT/VR» (виртуальная реальность).

Первые уроки были ознакомительными и проводились в очном формате. Ребята изучали оборудование технопарка, пробовали собирать лего-робота, запускали квадрокоптер и примеряли шлем виртуальной реальности.

Основными слушателями курса стали учащиеся 5–9-х классов. Многим из них эта работа уже знакома по занятиям в центре «Точка роста» Минпросвещения России.

Всего уроки педагогов мобильного технопарка «Кванториум» посетили более 170 учащихся Александровской школы имени Рощепкина В.Д.

# Общество
По материалам: edu.ru

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