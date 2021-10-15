Собянин рассказал, когда завершатся работы на Большой кольцевой линии метро

00:29 Автор: Жанна Звягина

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ в четверг сообщил, что к концу следующего года основные работы на Большой кольцевой линии завершатся, и в начале 2023 года она замкнется.

Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур, ТПК) — строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается бирюзовым цветом и номером 11.

«Уже пытаемся год построить десять станций Большой кольцевой линии, — заметил градоначальник. — Треть этих станций уже введена, треть будет введена в ближайшее время. Технический прогон прошел — поезда проехали. Сейчас будет доделываться, инженерия, благоустройство и так далее <...> К концу следующего года все основные работы на БКЛ будут закончены, в начале 23-его кольцо замкнется».

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Ранее в четверг Собянин заявил о необходимости после ввода Большой кольцевой линии и новых станций МЦД переформатировать столичную транспортную маршрутную сеть, в том числе запустить новые логичные и понятные маршруты.

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