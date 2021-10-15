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Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные классы»

Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные классы»

Семь чебоксарских школ (гимназия № 1, лицей № 2, лицей № 4, школы № 40, 57, 61, 65) принимают участие в профориентационном проекте «Инженерные классы», разработанном Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова.

В рамках проекта старшеклассники знакомятся с различными техническими профессиями, пробуют свои силы в решении прикладных инженерных задач.

Один из этапов «Инженерных классов» – это знакомство с различными факультетами и экскурсии на предприятия.

Занятия у школьников ведут как преподаватели вуза, так и студенты.

Старшеклассники также приглашаются к участию в профильных олимпиадах университета: «Надежда электротехники Чувашии» и «Надежда машиностроения Чувашии».

# Общество
По материалам: edu.ru

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