Студенты техникумов и колледжей Кировской области освоят новые профессии

В Кировской области растет популярность среднего профессионального образования. Об этом в ходе заседания областного координационного комитета содействия занятости населения заявила министр образования региона Ольга Рысева.



«В колледжах и техникумах Кировской области обучается 52% всех студентов, в вузах – 48%. Для эффективной подготовки кадров Министерством образования принимаются решения по оснащению материально-технической базы областных государственных профессиональных образовательных организаций», – отметила она.

Так, в техникумах Кировской области создаются современные мастерские в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». За последние три года создана 21 мастерская на базе пяти колледжей и техникумов. Обновление мастерских продолжится в 2022–2024 годах. Кировская область прошла очередной отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета. За три года на создание 36 новых мастерских будет выделено 177 миллионов рублей.

«Современная материально-техническая база позволяет нам открывать новые направления получения профессии. В 2022/23 учебном году впервые в областных колледжах будут внедрены пять новых специальностей: «пожарная безопасность» в Яранском аграрном техникуме, «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава» в Вятском железнодорожном техникуме, «медико-профилактическое дело» в Кировском медицинском колледже, «графический дизайнер» в Кировском технологическом колледже, «строительство и эксплуатация инженерных сооружений» в Кировском многопрофильном техникуме», – информировала Ольга Рысева.

В учебных заведениях открываются новые учебные группы по специальностям «сестринское дело» и «лечебное дело», а также в целях восполнения кадровой потребности в сфере образования увеличиваются контрольные цифры приема по педагогическим специальностям.

«Значительно увеличились контрольные цифры приема по специальности «преподавание в начальных классах» со 160 до 325. Это в первую очередь связано со строительством новых школ в городе Кирове. Также по сравнению с 2021 годом увеличивается объем контрольных цифр приема на специальности социальной сферы, сервис и туризм, строительство, энергетику и электроснабжение», – пояснила министр.