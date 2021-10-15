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Студенты техникумов и колледжей Кузбасса могут проявить себя в конкурсе профмастерства

Студенты техникумов и колледжей Кузбасса могут проявить себя в конкурсе профмастерства

В Кузбассе стартовала онлайн-регистрация команд студентов учреждений среднего профессионального образования на областной конкурс «Волнение». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса. 

Команда-победитель получит ценные призы и будет приглашена на оплачиваемую практику с последующим трудоустройством на предприятия АО ХК «СДС». Победители отдельных этапов также будут награждены призами. В команду могут объединиться не более 14 студентов от 16 до 25 лет, 60% из них должны обучаться по направлениям «Строительство», «Транспорт» и «Спецтехника», «Общественное питание», «Ремонт оборудования», «Сельское хозяйство», «Энергетика», «Химическая отрасль», «Горное дело».

В конкурсе шесть испытаний: «Профессионализм» – этап, в котором участники показывают свои профессиональные навыки; «Инновации» – конкурс проектов и предложений по улучшению бизнес-процессов; «Цифровое ГТО» – кейс на владение цифровыми навыками; «Волонтерство» – конкурс идей социальных и культурных проектов; «Спорт» – спартакиада по пяти видам спорта; конкурс-фестиваль творческих номеров.
Подать заявку можно на сайте volnenie.online до 25 октября 2021 г.

# Общество
По материалам: edu.ru

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