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Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за устроившего стрельбу возле школы сына

Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за устроившего стрельбу возле школы сына

Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности родителей подростка, устроившего стрельбу у школы № 1265 в Москве. Его отец, топ-менеджер "Лукойла" Егор Соболев, будет вынужден заплатить за поступок 15-летнего сына 500 рублей.

Источник ТАСС заявил, что по факту стрельбы был составлен административный протокол. Молодой человек произвел выстрелы в сторону нежилого здания, пострадавших нет.

В отношении родителей молодого человека, который стрелял из страйкбольного оружия по нежилому зданию недалеко от школы на Ленинском проспекте, составили протокол по ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних"). Они оштрафованы на 500 рублей.

Инцидент произошел накануне, 13 октября. Женщина, живущая неподалеку от школы, позвонила в полицию и сообщила, что возле учебного заведения ходит неизвестный в камуфляжной форме и с оружием, слышны выстрелы. В Сети появились и фото стрелка, подтверждающие сказанное.

Полиция ввела план "Сирена" (розыск вооруженных преступников), школа была оцеплена, подростка вскоре удалось задержать. При нем обнаружили страйкбольное ружье, изначально сообщалось, что он стрелял в воздух. При обыске у мальчика дома нашли два электрических и шесть спринговых пистолетов.

Как уточняет Telegram-канал "112", отец стрелявшего занимает должность начальника управления стратегического правления нефтяной компании. Он утверждает, что сын "просто пошел в лес пострелять", однако рядом со школой нет леса — только парк через дорогу.

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По материалам: uposters.ru

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