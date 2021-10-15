Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за устроившего стрельбу возле школы сына
Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности родителей подростка, устроившего стрельбу у школы № 1265 в Москве. Его отец, топ-менеджер "Лукойла" Егор Соболев, будет вынужден заплатить за поступок 15-летнего сына 500 рублей.
Источник ТАСС заявил, что по факту стрельбы был составлен административный протокол. Молодой человек произвел выстрелы в сторону нежилого здания, пострадавших нет.
Инцидент произошел накануне, 13 октября. Женщина, живущая неподалеку от школы, позвонила в полицию и сообщила, что возле учебного заведения ходит неизвестный в камуфляжной форме и с оружием, слышны выстрелы. В Сети появились и фото стрелка, подтверждающие сказанное.
Полиция ввела план "Сирена" (розыск вооруженных преступников), школа была оцеплена, подростка вскоре удалось задержать. При нем обнаружили страйкбольное ружье, изначально сообщалось, что он стрелял в воздух. При обыске у мальчика дома нашли два электрических и шесть спринговых пистолетов.
Как уточняет Telegram-канал "112", отец стрелявшего занимает должность начальника управления стратегического правления нефтяной компании. Он утверждает, что сын "просто пошел в лес пострелять", однако рядом со школой нет леса — только парк через дорогу.