Украина ввела новые санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

21:39 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Украина в связи с выборами в Госдуму в Крыму и голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик ввела санкции в отношении еще 237 человек. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

По его словам, решение было принято относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании — обеспечивали работу по выборам в Госдуму на территории полуострова и Донбасса. Данилов пояснил, что большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, — это члены избирательных комиссий.

О решении властей Украины ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе впервые стало известно в сентябре. 5 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил это решение. Под ограничения попали 95 человек: 33 кандидата в депутаты, 54 членов избирательных комиссий Крыма, шесть сотрудников ФСБ и один гражданин Кореи.

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Крым оказался в составе Украины после распада Советского Союза. В марте 2014 года после госпереворота на полуострове прошел референдум, на котором большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали возвращение в состав РФ. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией.

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