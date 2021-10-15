Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украина ввела новые санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

Украина ввела новые санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

21:39  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Украина в связи с выборами в Госдуму в Крыму и голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик ввела санкции в отношении еще 237 человек. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

По его словам, решение было принято относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании — обеспечивали работу по выборам в Госдуму на территории полуострова и Донбасса. Данилов пояснил, что большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, — это члены избирательных комиссий.

О решении властей Украины ввести санкции в отношении участников избирательного процесса по голосованию на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе впервые стало известно в сентябре. 5 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил это решение. Под ограничения попали 95 человек: 33 кандидата в депутаты, 54 членов избирательных комиссий Крыма, шесть сотрудников ФСБ и один гражданин Кореи.

В Кремле заявили о невозможности обсуждения с Киевом темы Крыма


Крым оказался в составе Украины после распада Советского Союза. В марте 2014 года после госпереворота на полуострове прошел референдум, на котором большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали возвращение в состав РФ. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. 



#выборы в Госдуму #Украина #санкции


198
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину
Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину
Осень начинается с обуви: 6 правил, как выбрать идеальную пару
Осень начинается с обуви: 6 правил, как выбрать идеальную пару
Мошенники украли $35 млн с помощью дипфейка директора крупной компании
Мошенники украли $35 млн с помощью дипфейка директора крупной компании
Модный дайджест: от первой коллекции Меган Фокс до Беллы Хадид в образе девушки Бонда
Модный дайджест: от первой коллекции Меган Фокс до Беллы Хадид в
На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного образования
На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного
Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом
Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского
Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+
Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+
"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и его мужа родились двойняшки
"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и
Сальма Хайек приняла участие в телешоу и рассказала, как отметила день рождения с Анджелиной Джоли
Сальма Хайек приняла участие в телешоу и рассказала, как отметила
Корабль Тихоокеанского флота вытеснил из российских вод американский эсминец: опубликовано видео
Корабль Тихоокеанского флота вытеснил из российских вод американский
Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда
Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда
Определен победитель конкурса «Мастер года»
Определен победитель конкурса «Мастер года»

Топ на сегодня

В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Цвета осени 2021: какие оттенки притянут удачу и помогут найти счастье
Цвета осени 2021: какие оттенки притянут удачу и помогут найти счастье
Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за устроившего стрельбу возле школы сына
Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за
Уличный стиль знаменитости: Блейк Лайвли в боди с декольте и полосатых брюках в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Блейк Лайвли в боди с декольте и

Еще по теме

Порошенко предложил внести в санкционный список участников выборов в Крыму
СНБО Украины ввел новые санкции против России
Украина ввела санкции против депутатов Госдумы РФ от Крыма
Посол: Россия отреагирует на введенные Канадой санкции