Уличный стиль знаменитости: Блейк Лайвли в боди с декольте и полосатых брюках в Нью-Йорке

Вадим Карасев

34-летняя Блейк Лайвли из тех знаменитостей, что довольно редко появляются на публике, но заскучать своим поклонникам она точно не дает благодаря своему инстаграму. Их с Райаном Рейнольдсом взаимные подколы всегда бурно обсуждают в сети. Но вчера Блейк дала повод обсудить и ее модный образ.

Актриса попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда отправилась по делам. На улицу Блейк вышла в белом боди с довольно глубоким декольте и свободных синих брюках в полоску. Дополняли образ грубые ботинки в стиле обуви для хайкинга.





Блейк Лайвли

Ну а дел у Блейк сейчас явно прибавилось. Мама трех дочерей недавно запустила свой бизнес по производству безалкогольных напитков Betty Buzz. Эти лимонады Лайвли сейчас активно рекламирует у себя в инстаграме. Бренд актриса, по ее словам, назвала в честь мамы и сестры своего отца Эрни — обеих женщин звали Бетти. Это стало для нее и данью уважения его памяти — отец актрисы умер в возрасте 74 лет в этом году.





К слову, Бетти зовут и младшую дочь Блейк и Райана, которой в октябре исполняется два года. У пары также есть еще две дочери: шестилетняя Джеймс и четырехлетняя Инес.

За советом по поводу бизнеса Блейк, к слову, может обратиться к своему мужу. Рейнольдс в свое время приобрел долю в компании по производству джина и сам активно участвовал в рекламной кампании. В прошлом году бренд был продан крупной алкогольной компании за 610 миллионов долларов. Однако сообщалось, что Рейнольдс продолжит принимать участие в развитии марки. Стоит отметить, что эта марка джина еще в 2019 году стала второй по величине в сегменте джина суперпремиального качества в США.

Надя Бесчетникова