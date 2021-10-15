В Екатеринбурге пройдет митинг против прославления Ельцина

Вадим Карасев

В Екатеринбурге левые политические активисты намерены провести митинг у "Ельцин-центра" против прославления первого президента России. Они считают, что его образ излишне героизируется.

Как сообщает Znak.com, организаторы мероприятия уверены: экспозиция музея Ельцина "вводит посетителей в заблуждение, однобоко рассказывает о его личности и проводимой им политике". Первоначально акцию хотели приурочить к штурму Белого дома в 1993 году, но власти согласовали ее только на 16 октября.

Планируется, что в митинге примут участие члены КПРФ и более мелких коммунистических объединений — "Левого фронта", Межрегионального объединения коммунистов, Объединенной коммунистической партии и не только.

Борис Ельцин пришел ко власти в 1990 году. Тогда он был оппозиционным кандидатом на выборах председателя ВС РСФСР (являясь притом членом КПСС), и с небольшим перевесом ему удалось победить. Затем он выиграл всенародное голосование в 1991 году и стал президентом РСФСР. В 1996 году Ельцин снова одержал победу на выборах, но спустя три года добровольно покинул пост. В 2007 году политик скончался.