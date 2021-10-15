В Италии работать смогут лишь те, кто имеет COVID-паспорт

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:06 Автор: Александр Тараканов

В Италии в полночь вступил в силу правительственный декрет-закон от 16 сентября, согласно которому, все работающие в стране обязаны иметь COVID-паспорта «Green Pass», сообщает телеканал SKY Tg24.

Отсутствие данного санитарного сертификата расценивается как прогул и означает потерю заработной платы, но не грозит работнику увольнением. Допуск персонала на рабочие места без Green Pass наказывается штрафом в размере от 600 до 1500 евро. Ответственность за проверку наличия данного документа возложена на работодателей, отмечает телеканал.

В Италии более 80 процентов населения прошли вакцинацию от COVID-19

Получить Green Pass сроком на один год можно, пройдя курс вакцинации от COVID-19. Шестимесячный сертификат выдается переболевшим коронавирусом нового типа. Его обладателями на 48 часов также становятся и получившие отрицательный результат теста на наличие вируса. Попытки профсоюзов увеличить действие такого документа до 72 часов были отклонены. Также правительство не пошло навстречу просьбам сделать тесты бесплатными.

Распространение Green Pass на офисы как государственного сектора, так и частных предприятий вызывает массовые протесты в стране. В связи с этим, пишет AGI, руководство полиции распространило в четверг циркулярное письмо, в котором содержится предупреждение об «уже объявленных манифестациях в различных провинциях», а также пикетах у входов в учреждения и на предприятия, блокирование морских портов, аэропортов, дорожных и железнодорожных узлов с целью создания трудностей для работы различных служб и производственной деятельности.





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Предотвратить возможные происшествия должны «эффективные подразделения» сил охраны общественного порядка.

Вместе с тем Il Sole 24 Ore пишет, что, например, что среди полицейских в Турине каждый третий невакцинирован от COVID-19. В целом в органах охраны общественного порядка, включающих полицию и карабинеров, насчитывается порядка 60 тысяч человек, непрошедших даже первый этап вакцинации.

По данным издания, среди портовых рабочих Green Pass отсутствует у 40 процентов, а среди водителей-дальнобойщиков и сотрудников логистических служб — у 30 процентов. Не имеют санитарного сертификата и 50 процентов сиделок и домашних работников. На городском транспорте такие составляют 10 процентов.

Согласно официальным данным на 14 октября в Италии полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 43 615 298 человек, что соответствует 80,75 процента населения старше 12 лет.

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