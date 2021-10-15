В Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации с газом

Вадим Карасев

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии объявила в стране "режим тревоги" в сфере энергетики из-за ситуации, сложившейся на газовом рынке. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает РИА Новости.

"Это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны", - пояснил он.

Спыну не исключил дальнейшего введения чрезвычайного положения в области энергетики в том случае, если правительство страны не найдет выхода из кризисной ситуации. При этом кабмин Молдавии рассчитывает, что до этого не дойдет и новый долгосрочный контракт с "Газпромом" будет подписан до конца октября.

Вице-премьер пообещал также, что правительство разработает меры компенсации, которые сгладят последствия роста цен в холодный период для жителей страны. Кроме того, уже решено выделить мазут из резервов, чтобы снизить потребление газа на отопление. Однако Спыну предупредил, что с 1 ноября Молдавия может остаться без соглашения и не будет располагать нужными запасами топлива.

"Мы хотим заключить контракт с "Газпромом" на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии", - подчеркнул зампред правительства Молдавии.

Между "Молдовагазом" и "Газпромом" сложились многолетние отношения сотрудничества, которые предусматривали и специальные формулы расчета цен, добавил Спыну, и власти республики надеются продлить договор на прежних условиях.

В конце сентября закончилось действие 13-летнего контракта Кишинева с "Газпромом", цены по которому были привязаны к стоимости нефти. 1 октября стало известно, что соглашение продлено на 1 месяц, параллельно идут переговоры о долгосрочном контракте, но их результата пока нет. Молдавия закупает сейчас российский газ по $790 за тысячу кубометров при среднегодовой цене $200. 6 октября компания "Молдовагаз" сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки из России, это также может привести к проблемам с электроэнергией. В связи с этим Кишинев попросил ЕС о чрезвычайных поставках топлива.