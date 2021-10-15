Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В школы Ульяновской области поступит новое оборудование

В школы Ульяновской области поступит новое оборудование

В 89 общеобразовательных организаций Ульяновской области до конца года поступит новое компьютерное оборудование – 89 многофункциональных устройств и порядка 2500 ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения и воспитания региона.

«Это позволит сделать образовательный процесс отвечающим современным стандартам», – уточняется в информационном релизе.

Обновление материально-технической базы проходит в рамках национального проекта «Образование».

До 2024 года компьютерная техника поступит в 409 образовательных организаций региона.

«В 2021 году наша школа вошла в программу «Цифровая образовательная среда». Педагоги и ученики очень довольны тем, что сейчас у них есть возможность изучать информационные технологии на новой качественной технике. Подобные проекты помогают учащимся развивать свои ИКТ-компетенции, а также навыки работы с основными офисными программами и языками программирования, что в будущем позволит им быть готовыми к современной самостоятельной жизни», – рассказал директор средней школы № 27 города Ульяновска Андрей Чечуков.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные классы»
Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные
Студенты техникумов и колледжей Кировской области освоят новые профессии
Студенты техникумов и колледжей Кировской области освоят новые
В школы Ульяновской области поступит новое оборудование
В школы Ульяновской области поступит новое оборудование
Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры
Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры
Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения
Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения
Студенты техникумов и колледжей Кузбасса могут проявить себя в конкурсе профмастерства
Студенты техникумов и колледжей Кузбасса могут проявить себя в
Дочь Мадонны Лурдес Леон дала редкое интервью и рассказала об отношениях с матерью: "Контролировала меня всю жизнь"
Дочь Мадонны Лурдес Леон дала редкое интервью и рассказала об
Звезды Michelin получили сразу 9 московских ресторанов
Звезды Michelin получили сразу 9 московских ресторанов
Физики научились различать «лунные» и «атмосферные» нейтрино
Физики научились различать «лунные» и «атмосферные» нейтрино
Дети россиян в браках с иностранцами будут автоматически получать гражданство РФ
Дети россиян в браках с иностранцами будут автоматически получать
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 октября 2021 года
Беременная Ольга Серябкина отдыхает с мужем в заснеженных Альпах
Беременная Ольга Серябкина отдыхает с мужем в заснеженных Альпах

Топ на сегодня

Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание парламентского комитета по молодежной политике
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Чубайс рассказал, как России стать лидером
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года

Еще по теме

В школы Вологодской области поступит новое оборудование
45 образовательных организаций Чукотки получат новое цифровое оборудование
В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника
В Астраханской области 66 школ стали участниками проекта «Цифровая образовательная среда»