В школы Ульяновской области поступит новое оборудование

В 89 общеобразовательных организаций Ульяновской области до конца года поступит новое компьютерное оборудование – 89 многофункциональных устройств и порядка 2500 ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения и воспитания региона.

«Это позволит сделать образовательный процесс отвечающим современным стандартам», – уточняется в информационном релизе.

Обновление материально-технической базы проходит в рамках национального проекта «Образование».

До 2024 года компьютерная техника поступит в 409 образовательных организаций региона.

«В 2021 году наша школа вошла в программу «Цифровая образовательная среда». Педагоги и ученики очень довольны тем, что сейчас у них есть возможность изучать информационные технологии на новой качественной технике. Подобные проекты помогают учащимся развивать свои ИКТ-компетенции, а также навыки работы с основными офисными программами и языками программирования, что в будущем позволит им быть готовыми к современной самостоятельной жизни», – рассказал директор средней школы № 27 города Ульяновска Андрей Чечуков.