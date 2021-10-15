В «Смене» пройдёт Всероссийский форум «Большие смыслы»

Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Большие смыслы – 2021» пройдёт во Всероссийском детском центре «Смена» с 19 по 22 октября, в онлайн-формате к делегатам форума присоединятся коллеги из всех регионов: вожатые, педагоги, методисты, родители, представители вузов и туристического сектора.

Они обсудят актуальные тенденции организации отдыха и оздоровления детей.

«Всероссийский форум организаторов детского отдыха и оздоровления – уникальная возможность обсудить самые актуальные вопросы отрасли на одной площадке и сделать это вместе с профессионалами индустрии. Конструктивный диалог неравнодушных людей – это то, что поможет сделать будущее наших детей лучше и безопаснее», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлёв.

Главными темами наряду с подведением итогов летней оздоровительной кампании 2021 года станут формирование модели «умного отдыха» детей и внедрение воспитательного компонента в программы детского отдыха и оздоровления; обеспечение комплексной безопасности детского отдыха; формулирование новых подходов к кадровому обеспечению, развитию инфраструктуры отрасли; внедрение новых технологий в управление и развитие организаций отдыха детей и их оздоровления.

В деловой программе форума запланировано свыше 70 встреч и активностей, среди которых дискуссионные площадки и мастер-классы, стратегические сессии и круглые столы, экскурсии и игротеки. Объединять их и задавать тон каждому дню будут направления «Смыслы», «Воспитание» и «Технологии».

Открытие Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы – 2021» состоится 19 октября и будет транслироваться в прямом эфире на страницах ВДЦ «Смена» в социальных сетях.

Подробная информация на сайте форума: https://большиесмыслы.рф/.