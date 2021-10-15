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В Свердловской области проходит форум для педагогов

В Свердловской области проходит форум для педагогов

В городе Верхняя Пышма (Свердловская область) проходит форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики региона.

В форуме принимают участие более 300 специалистов из восьми регионов России. Они обмениваются лучшими практиками реализации образовательных программ, опытом использования современного оборудования в процессе обучения школьников.

С видеоприветствием к участникам обратилась заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

«Не сомневаюсь, что сегодняшний форум положит начало плотной коммуникации педагогов из различных образовательных организаций и разных регионов, будет способствовать выстраиванию каналов коммуникации и формированию связей по дальнейшему сотрудничеству», – подчеркнула она.

Татьяна Васильева напомнила, что педагогам предстоит настроить образовательную деятельность  на своих площадках таким образом, чтобы сделать их центрами притяжения, фокусом преобразования, инноваций и новых технологий.
Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Серкова информировала, что в регионе ведутся масштабные работы по реализации нацпроекта «Образование».

«Мы создаем «Точки роста» – центры образования в школах малых городов и сел, которые оснащаются самым современным оборудованием, чтобы дети в «Точках роста» и ближайших школах могли обучаться в новом формате. До конца 2024 года все школы в сельской местности и малых городах будут иметь свою «Точку роста».  Кроме того, мы продолжаем развитие сети технопарков «Кванториум». Со следующего года работа по развитию технопарков будет реализована в новом формате: это будет школьный «Кванториум», который в рамках сетевого взаимодействия будет участвовать в развитии этого направления. «Кванториумы» создаются за счет областного и местного бюджетов по запросам жителей муниципалитетов. Активно развиваются и центры цифрового образования «IT-куб», – отметила Ирина Серкова.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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