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Венгрия объяснила отказ от поставок газа через Украину

Венгрия объяснила отказ от поставок газа через Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказалась от поставок газа через Украину для обеспечения собственной энергобезопасности. Дипломат выступил на Российской энергетической неделе и разъяснил скандальное решение Будапешта в деталях.

Сийярто призвал не смешивать политические и идеологические вопросы с энергетикой — что происходит в ином случае, видно сейчас по кризису в Европе. У стран ЕС, отметил он, практически нет интереса к сотрудничеству с Россией и это вызывает сожаление. Что же касается Украины, то политик указал на обветшалость ее газотранспортной системы.

Мы знаем, что маршрут, который использовался через украинскую территорию, нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны содействовать энергетической безопасности нашей страны.

В настоящий момент российский газ идет в Венгрию через "Балканский поток" — трубопровод, который продолжает "Турецкий поток". На Украине требуют от Еврокомиссии оценить, насколько это соглашение с Москвой соответствует общеевропейским энергетическим законам.

Как сообщал Ruposters, ранее глава МИД Украины пообещал "дипломатически бить" Венгрию за нарушение украинских интересов, в частности за заключение с Россией контракта на поставку газа в обход украинской территории. В ответ венгерский премьер Виктор Орбан подчеркнул, что страна не собирается учитывать мнение Киева, и посоветовал украинцам договариваться с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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