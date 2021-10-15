Власти Москвы оценили вероятность введения новых ограничений из-за COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:50 Автор: Жанна Звягина

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ в четверг заявил, что столица «не будет останавливаться» из-за пандемии коронавируса.

«Город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», — сказал градоначальник.

Вместе с тем Собянин отметил, что за последние недели зафиксирован прирост заболеваемости на 20-30%. «К сожалению, динамика роста не уменьшается», — отметил он.

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Главной проблемой в борьбе с пандемией мэр Москвы назвал низкий уровень вакцинации пенсионеров, среди которых привитых — только третья часть.

13 октября Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым люди старше 65 лет вместо подарочного набора за вакцинацию от коронавируса могут получать денежную сумму в размере 10 тысяч рублей.

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