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Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения

Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения

Опубликован приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. 

Согласно документу наличие стадиона широкого профиля больше не является обязательным требованием для реализации ряда образовательных программ. 

«Внесенные изменения помогут облегчить процедуры лицензирования и контроля за реализацией образовательной деятельности учреждений СПО. Благодаря этому для студентов станет шире выбор программ обучения», – уточняется в информационном релизе. 

Также приказом внесены дополнения по вопросам воспитания и практической подготовки в 312 образовательных стандартов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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