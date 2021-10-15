Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения

Опубликован приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Согласно документу наличие стадиона широкого профиля больше не является обязательным требованием для реализации ряда образовательных программ.

«Внесенные изменения помогут облегчить процедуры лицензирования и контроля за реализацией образовательной деятельности учреждений СПО. Благодаря этому для студентов станет шире выбор программ обучения», – уточняется в информационном релизе.

Также приказом внесены дополнения по вопросам воспитания и практической подготовки в 312 образовательных стандартов.