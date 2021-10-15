Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии

В технопарке «Кванториум «Хакасия» Минпросвещения России выставлены экспонаты, созданные на основе изобретений легендарного Николы Теслы. Об этом сообщается на официальной странице детского технопарка в социальной сети «ВКонтакте».

На интерактивной выставке «Прикоснись к электричеству» кванторианцев знакомят с такими понятиями, как переменный и постоянный ток, рассказывают о выдающихся изобретателях и их открытиях. По словам организаторов экспозиции, один из самых интересных экспонатов – катушка Теслы, способная проигрывать музыкальные ноты электрическими разрядами и воспроизводить музыкальные композиции.

«На выставке будут представлены экспонаты, созданные на основе изобретений легендарного Николы Теслы. Ведущий расскажет об интересных фактах о возможностях электричества и секретах открытий гениального ученого. Кроме того, зрители узнают про природу молний и увидят, как можно создать и приручить это завораживающее и одновременно устрашающее явление. На нашей выставке вы сможете потрогать разноцветные молнии, заключенные в стекло, и зажечь искусственный источник света без электричества», – рассказал руководитель технопарка «Кванториум «Хакасия» Алексей Пахно.

«Кванториум» Минпросвещения России открылся в Абакане 17 октября 2017 года. Сейчас в нем действуют восемь квантов: «Промдизайнквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум», «IT-квантум» (с элементами VR/AR), «Медиаквантум», «Космоквантум», «Геоквантум» и «Биоквантум».

