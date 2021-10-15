Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии

Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии

Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии

В технопарке «Кванториум «Хакасия» Минпросвещения России выставлены экспонаты, созданные на основе изобретений легендарного Николы Теслы. Об этом сообщается на официальной странице детского технопарка в социальной сети «ВКонтакте». 

На интерактивной выставке «Прикоснись к электричеству» кванторианцев знакомят с такими понятиями, как переменный и постоянный ток, рассказывают о выдающихся изобретателях и их открытиях. По словам организаторов экспозиции, один из самых интересных экспонатов – катушка Теслы, способная проигрывать музыкальные ноты электрическими разрядами и воспроизводить музыкальные композиции.

«На выставке будут представлены экспонаты, созданные на основе изобретений легендарного Николы Теслы. Ведущий расскажет об интересных фактах о возможностях электричества и секретах открытий гениального ученого. Кроме того, зрители узнают про природу молний и увидят, как можно создать и приручить это завораживающее и одновременно устрашающее явление. На нашей выставке вы сможете потрогать разноцветные молнии, заключенные в стекло, и зажечь искусственный источник света без электричества», – рассказал руководитель технопарка «Кванториум «Хакасия» Алексей Пахно.

«Кванториум» Минпросвещения России открылся в Абакане 17 октября 2017 года. Сейчас в нем действуют восемь квантов: «Промдизайнквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум», «IT-квантум» (с элементами VR/AR), «Медиаквантум», «Космоквантум», «Геоквантум» и «Биоквантум».
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве
Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой
В «Смене» пройдёт Всероссийский форум «Большие смыслы»
В «Смене» пройдёт Всероссийский форум «Большие смыслы»
В Свердловской области проходит форум для педагогов
В Свердловской области проходит форум для педагогов
Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии
Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии
Школьники Иркутской области принимают участие в Неделе профессиональных проб
Школьники Иркутской области принимают участие в Неделе
Кристина Асмус рассказала о своем новом мужчине. Звезда уже познакомила его с семьей
Кристина Асмус рассказала о своем новом мужчине. Звезда уже
Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные классы»
Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные
Студенты техникумов и колледжей Кировской области освоят новые профессии
Студенты техникумов и колледжей Кировской области освоят новые
В школы Ульяновской области поступит новое оборудование
В школы Ульяновской области поступит новое оборудование
Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры
Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры
Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения
Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения
Студенты техникумов и колледжей Кузбасса могут проявить себя в конкурсе профмастерства
Студенты техникумов и колледжей Кузбасса могут проявить себя в

Топ на сегодня

Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание парламентского комитета по молодежной политике
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по истории
На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по

Еще по теме

Николас Холт в новом фильме может сыграть Николу Тесла
У «Теслы» осталось денег на 10 месяцев
«Теория Теслы»: Пирамиды способны к накоплению электрического заряда
В новгородском «Кванториуме» прошел День детских изобретений