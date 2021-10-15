Звезды Michelin получили сразу 9 московских ресторанов

Вадим Карасев

Девять ресторанов в Москве получили престижную награду – они были отмечены звездами Michelin, причем несколько из них сразу двумя. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал это событие историческим для столичной индустрии гостеприимства.

Гастрономический гид был представлен накануне в МКЗ "Зарядье". Всего в него вошли 69 столичных ресторанов, по одной звезде получили White Rabbit, Beluga, Selfie, Grand Cru, Biologie, Savva и "Сахалин". Двумя звездами отметили Twins Garden и Artest Chef's Table.

Историческое событие для нашей индустрии гостеприимства. В Москву пришел "Красный гид Мишлен" - самый известный ресторанный путеводитель в мире. pic.twitter.com/3tDCCjaWrl

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 14, 2021

Мишленовские звезды присуждают главным образом за кухню, но в расчет также берут атмосферу внутри, качество обслуживания и цены. Одна звезда означает, что ресторан хорош в своей категории, две звезды – это уже надежная рекомендация посетить место. Три звезды гарантируют высочайшее качество еды и обслуживания.

Справочник ресторанов Michelin был учрежден Андре Мишленом – тем самым, который основал всемирно известную компанию по выпуску шин. Изначально путеводитель предназначался для автомобилистов, в нем были перечислены в СТО, стоянки, гостиницы и кафе. Со временем издание трансформировалось в гастрономическое, а звезда в нем стала наиболее престижной наградой в своем классе.