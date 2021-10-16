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Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку, пойманную на допинге

Антидопинговое агентство США простило американскую фигуристку, пойманную на допинге

Антидопинговое агентство США (USADA) не накажет фигуристку Джессику-Ноэль Калаланг, анализы которой дали положительный результат при тесте на допинг. Как сообщает Washington Post, по итогам разбирательства спортсменку признали невиновной.

Калаланг полностью оправдали, поскольку сочли, что она приняла запрещенное вещество ненамеренно – оно попало в ее организм вместе с косметикой. Теперь фигуристка может вернуться в спорт и вновь выступать в парном катании с Брайаном Джонсоном.

Это уже не первый подобный случай в Америке. В прошлом году USADA решило не наказывать за допинг бронзовую призерку ЧМ по боксу Вирджинию Фукс, поверив в версию о том, что запрещенные препараты попали в ее организм во время секса – партнер девушки якобы принимал их в терапевтических целях. Еще раньше по тем же причинам оправдали канадскую каноистку Лоренс Венсан-Лапуант.

Ruposters писал, что Всемирное антидопинговое агентство может исключить марихуану из списка запрещенных веществ для спортсменов.

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По материалам: uposters.ru

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