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Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова "косплеит" Рианну, а модники... снимают штаны

Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова "косплеит" Рианну, а модники... снимают штаны

Устраиваемся поудобнее в этот субботний вечер и традиционно обсуждаем запомнившиеся модные образы недели.

В этот раз случилось сразу два неожиданных звездных "косплея". Анастасия Решетова силами своего стилиста Алеко Надиряна нарядилась Рианной, которая спешит в Giorgio Baldi в Санта-Монике (хотя, учитывая, что западными модницами у нас любят вдохновляться регулярно, то косплей вполне ожидаемый). К слову, связать Настю и Рианну могли не только джинсы Balenciaga. Некоторое время назад Решетовой приписывали роман с бывшим певицы, саудовским миллиардером Хассаном Джамилем (но слухи пока не подтвердились, а Анастасию уже связывают с другим мужчиной).

Ну а Леди Гага "повторила" образ Клавы Коки с фестиваля "Жара" этим летом — речь о боа из купюр. Певица и звезда тиктока не упустила возможности хайпануть на том, что ее "обокрала" сама Леди Гага, но делить ненастоящие доллары, конечно, не стоило — и до Клавы Коки в таком боа люди ходили на карнавалы и костюмированные вечеринки.

Но если Клава ко всему отнеслась явно с юмором, то вот Алеко на намеки про явные заимствования обиделся и разразился гневным постом о том, как "в стране, одетой в платье-футляр" никто ничего не понимает в моде (но такие необразованные все равно почему-то сразу считывают параллели, негодяи!).


Анастасия Решетова в джинсах Balenciaga и куртке из искусственного меха Helmut Lang


Рианна в августе этого года


Леди Гага в платье Magda Butrym


Клава Кока

В общем, тяжкий это труд — быть стилистом в России. Ну а когда устал следовать за модой, то тогда хотя бы лежи в сторону моды, как наглядно демонстрирует нам Наталья Водянова.


Наталья Водянова в Fendi
Полина Гагарина

Среди утонченных модниц на этой неделе состоится и брутальная мужская битва. Пока одни утепляются, эти два героя решили обнажиться. Солист Måneskin Дамиано Давид, кажется, погостил у бабушки и теперь хвастается вязаной обновкой. Ну а блогер Bittuev, весь такой внезапный, сбросил все лишнее прямо на премьере фильма "Дракулов".


Дамиано Давид


Bittuev

Традиционно оставляет неприкрытые части тела и Изабель Гулар. Ну да, впрочем, такой пресс грех прятать (чего не скажешь о белых боксерах выше).


Изабель Гулар

В "вечерней группе" у нас сегодня выступают Бейонсе, Хейли Бибер и Юлия Снигирь. Все три модницы отметились нарядами на выход. Ну а Хейли Бибер еще и делится лайфхаком, что делать, когда тоже хочется показывать пресс, как Изабель Гулар, но вы уже съездили к бабушке, как Дамиано Давид, и кроме вязаных подарков там были еще и пирожки.


Бейонсе в Alexandre Vauthier
Хейли Бибер в Schiaparelli


Юлия Снигирь в Belik

Если выбирать трендовый цвет недели, то это точно желто-горчичный. Следом за Юлией Снигирь наряд такого оттенка выбрала и королева Иордании Рания, которая была с визитом в Катаре.


Королева Рания в Erdem

Но вернемся к актуальному сезону, без плаща осенью точно не обойтись. Эльза Хоск (в тренче грузинского дизайнера и супруги Кахи Каладзе Ануки Арешидзе) и Наталья Якимчик просто символизируют собой вечное противостояние тех, кто любит поярче, и поклонников нейтральных расцветок.


Эльза Хоск в Anouki
Наталья Якимчик

Ну а Дарья Клюкина выступает сегодня в образе того самого последнего пирожного, которое смотрит на вас из холодильника в два часа ночи.


Дарья Клюкина в Selezza

Лучший образ недели из инстаграма


Анастасия РешетоваЛеди ГагаНаталья ВодяноваПолина ГагаринаДамиано ДавидBittuevИзабель ГуларБейонсеХейли БиберЮлия СнигирьКоролева РанияЭльза ХоскНаталья ЯкимчикДарья Клюкина
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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