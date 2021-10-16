Битва образов: лучшее за неделю — Анастасия Решетова "косплеит" Рианну, а модники... снимают штаны

Вадим Карасев

Устраиваемся поудобнее в этот субботний вечер и традиционно обсуждаем запомнившиеся модные образы недели.

В этот раз случилось сразу два неожиданных звездных "косплея". Анастасия Решетова силами своего стилиста Алеко Надиряна нарядилась Рианной, которая спешит в Giorgio Baldi в Санта-Монике (хотя, учитывая, что западными модницами у нас любят вдохновляться регулярно, то косплей вполне ожидаемый). К слову, связать Настю и Рианну могли не только джинсы Balenciaga. Некоторое время назад Решетовой приписывали роман с бывшим певицы, саудовским миллиардером Хассаном Джамилем (но слухи пока не подтвердились, а Анастасию уже связывают с другим мужчиной).

Ну а Леди Гага "повторила" образ Клавы Коки с фестиваля "Жара" этим летом — речь о боа из купюр. Певица и звезда тиктока не упустила возможности хайпануть на том, что ее "обокрала" сама Леди Гага, но делить ненастоящие доллары, конечно, не стоило — и до Клавы Коки в таком боа люди ходили на карнавалы и костюмированные вечеринки.

Но если Клава ко всему отнеслась явно с юмором, то вот Алеко на намеки про явные заимствования обиделся и разразился гневным постом о том, как "в стране, одетой в платье-футляр" никто ничего не понимает в моде (но такие необразованные все равно почему-то сразу считывают параллели, негодяи!).





Анастасия Решетова в джинсах Balenciaga и куртке из искусственного меха Helmut Lang





Рианна в августе этого года





Леди Гага в платье Magda Butrym





Клава Кока

В общем, тяжкий это труд — быть стилистом в России. Ну а когда устал следовать за модой, то тогда хотя бы лежи в сторону моды, как наглядно демонстрирует нам Наталья Водянова.





Наталья Водянова в FendiПолина Гагарина

Среди утонченных модниц на этой неделе состоится и брутальная мужская битва. Пока одни утепляются, эти два героя решили обнажиться. Солист Måneskin Дамиано Давид, кажется, погостил у бабушки и теперь хвастается вязаной обновкой. Ну а блогер Bittuev, весь такой внезапный, сбросил все лишнее прямо на премьере фильма "Дракулов".





Дамиано Давид





Bittuev

Традиционно оставляет неприкрытые части тела и Изабель Гулар. Ну да, впрочем, такой пресс грех прятать (чего не скажешь о белых боксерах выше).





Изабель Гулар

В "вечерней группе" у нас сегодня выступают Бейонсе, Хейли Бибер и Юлия Снигирь. Все три модницы отметились нарядами на выход. Ну а Хейли Бибер еще и делится лайфхаком, что делать, когда тоже хочется показывать пресс, как Изабель Гулар, но вы уже съездили к бабушке, как Дамиано Давид, и кроме вязаных подарков там были еще и пирожки.





Бейонсе в Alexandre VauthierХейли Бибер в Schiaparelli





Юлия Снигирь в Belik

Если выбирать трендовый цвет недели, то это точно желто-горчичный. Следом за Юлией Снигирь наряд такого оттенка выбрала и королева Иордании Рания, которая была с визитом в Катаре.





Королева Рания в Erdem

Но вернемся к актуальному сезону, без плаща осенью точно не обойтись. Эльза Хоск (в тренче грузинского дизайнера и супруги Кахи Каладзе Ануки Арешидзе) и Наталья Якимчик просто символизируют собой вечное противостояние тех, кто любит поярче, и поклонников нейтральных расцветок.





Эльза Хоск в AnoukiНаталья Якимчик

Ну а Дарья Клюкина выступает сегодня в образе того самого последнего пирожного, которое смотрит на вас из холодильника в два часа ночи.





Лучший образ недели из инстаграма

Дарья Клюкина в SelezzaАнастасия РешетоваЛеди ГагаНаталья ВодяноваПолина ГагаринаДамиано ДавидBittuevИзабель ГуларБейонсеХейли БиберЮлия СнигирьКоролева РанияЭльза ХоскНаталья ЯкимчикДарья КлюкинаНадя Бесчетникова