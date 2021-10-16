Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала девушка

Вадим Карасев

Согласно устоявшейся традиции, в парах предложение руки и сердца, как правило, делает мужчина. Однако последнее время гендерные стереотипы все чаще стали оставаться в прошлом. Женщины продолжают активно добиваться равных прав с мужчинами и во многом стали брать инициативу в свои руки, в том числе и в отношениях. О знаменитых парах, в которых инициатором помолвки выступала партнерша, рассказываем в нашем материале.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина

Предложение от своей теперь уже 20-летней супруги Дилары 23-летний Моргенштерн получил во время своего первого Шаббата в синагоге (дедушка музыканта — еврей).

Я ей в тот же день такую фразу кинул, мол, мне кажется, что надо тебе предложение сделать, а не мне. И она замутила кольцо через кого-то. Кольцо привезли, и она в тот же вечер сделала. Спонтанно,

— рассказывал он в интервью Дмитрию Гордону.

Певец говорил, что предложение для него было полной неожиданностью.

Я хочу сказать огромное спасибо своей жене за то, что она перевернула реальность и теперь официально заслужила статус "Главная шоуменка Рашки". Она избавила нашу семью от типичного "Алишер сделал предложение Диларе" и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы,— делился он впечатлениями в инстаграме.





Моргенштерн с женой Диларой

Несмотря на свои слова, сам Алишер (имя певца. — Прим. ред.) в итоге тоже попросил у возлюбленной руки и сердца. Он сделал это на съемках своего клипа.

Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Мы легенды! Но с самого начала меня это немного смущало. Я любимая девушка, у меня есть любимый мужчина, я из консервативной семьи, и да, я хочу предложение! Я хочу романтики! И мне не стыдно в этом признаться! И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом, — делилась Дилара своими эмоциями.

После такой помолвки свадьба пары просто не могла ограничиться одной росписью в ЗАГСе. Торжество влюбленные отметили с размахом. Свадьбу молодожены устроили в стиле 1990-х. Были и выкуп, и конкурсы, и голуби, выпущенные в небо, и даже цыгане с танцами. Тамадой выступила Ксения Собчак, а среди гостей были Настя Ивлеева, Даня Милохин, Дина Саева и другие популярные тиктокеры и блогеры. Закончилась свадьба приездом наряда полиции, которая целый час искала наркотики, но, ничего не найдя, покинула праздничное мероприятие.





Кевин Федерлайн и Бритни Спирс

Знаменитая поп-певица Бритни Спирс сделала предложение своему бойфренду Кевину Федерлайну в 2004 году, когда они летели из Ирландии в Нью-Йорк. На тот момент пара была знакома всего три месяца, а бывшая возлюбленная Федерлайна ждала от него ребенка и была на восьмом месяце беременности.

Внезапно я сказала: "А что, если ты захочешь жениться?". И от этого я как бы перешла к вопросу о том, женится ли он на мне,

— делилась Бритни в интервью People.





Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Однако Федерлайн сначала отказался, так как был совершенно не готов к такому вопросу.

Я был застигнут врасплох. Я полагал, что парень должен делать предложение девушке. Так что прошло несколько минут, и я уже сам спросил ее, готова ли она выйти за меня замуж. На самом деле я не собирался делать предложение в тот момент, но сделал это без всякой подготовки. Я уже давно знал, что она та самая,

— рассказывал танцор.

Через несколько месяцев они уже стали мужем и женой. Бритни тогда было 22 года, а Кевину — 26 лет.

Спустя год у супругов родился первенец — сын Шон, а еще через год у них появился второй ребенок — сын Джейден.

Спустя два месяца после его рождения Бритни подала на развод, назвав причиной неразрешимые противоречия. Алиментов от мужа она не требовала, но хотела, чтобы дети остались с ней. Федерлайн тем не менее подал встречный иск с просьбой об опеке над детьми. Летом 2007 года супруги официально развелись. У Бритни к тому времени начались серьезные проблемы с психическим здоровьем. Она употребляла наркотики и алкоголь, побрилась налысо, водила машину с маленьким сыном на коленях и, по словам близких, представляла угрозу для себя и окружающих.





В итоге суд передал право опеки Федерлайну, а Спирс отправилась на лечение в реабилитационный центр. Звезда была признана недееспособной, а ее опекуном на долгие годы стал отец Джейми Спирс. Дети стали жить со своим отцом, а Бритни с ними периодически виделась и платила бывшему супругу алименты.

От опеки своего отца Бритни в этом году избавилась, а теперь борется за полную свободу — вопрос об окончательном прекращении опеки над звездой решится 12 ноября на очередном судебном заседании.

Недавно звезда вновь оказалась в статусе невесты, однако на этот раз предложение делала не она, а ее жених Сэм Асгари.

Наталья Ионова и Александр Чистяков

Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюк'oZa, не то чтобы сама сделала предложение своему возлюбленному Александру Чистякову, но, можно сказать, не оставила ему выбора, кроме как позвать ее замуж. Спустя год после знакомства она как-то в присутствии друзей в шутку обронила фразу, обращенную к возлюбленному: "Женись на мне, лучше все равно не найдешь".





Насколько серьезна в тот момент была Наталья, неизвестно, но пара жената уже 15 лет. Через две недели после "предложения" Ионовой Чистяков подарил ей помолвочное кольцо и попросил ее выйти за него замуж. Сам он потом говорил, что тогда о свадьбе с певицей еще не думал и к браку был не готов. Тем более что у него за плечами уже один был. Наталью, впрочем, не смущало ни это, ни то, что ей тогда было всего 20 лет, а ее жениху — 33 года.





Наталья Ионова и Александр Чистяков

Свадьба пара была пышной, отмечали они ее два дня: в Москве и Санкт-Петербурге. В Кутузовский ЗАГС влюбленные приехали в нарядах в стиле 90-х. Потом молодожены сменили свои наряды на более классические.





За все время их брака не раз появлялись слухи, что супруги близки к разводу. Да и сама Наталья не скрывала, что они с мужем были на грани расставания. Но все семейные кризисы остались позади. Сейчас пара счастлива и воспитывает двух дочерей (у Чистякова также есть взрослый сын от первого брака, с которым у Натальи сложились отличные отношения).





Наталья Ионова и Александр Чистяков с детьми

Кэри Харт и Пинк

Певица и бывший профессиональный мотогонщик начали встречаться в 2001 году. Через два года они ненадолго расстались, а в 2005 году Пинк решилась на ответственный шаг и сделала предложение своему возлюбленному.

Произошло это на мотокроссе на Мамонтовых озерах. Когда Харт вышел на третий круг гонки, певица подняла плакат, на котором было написано "Ты женишься на мне? Я серьезно!". Кэри, увидев предложение возлюбленной, сошел с трассы и ответил ей согласием.





Пинк и Кэри Харт

Через шесть месяцев они поженились в Коста-Рике и сейчас воспитывают двоих детей: 10-летнюю Уиллоу и четырехлетнего Джеймсона.

В браке у пары не все было гладко, и они даже были близки к разводу. Однако семейный кризис они преодолели и по-прежнему вместе.





Барри Диллер и Диана фон Фюрстенберг

В 2001 году в возрасте 54 лет знаменитый дизайнер Диана фон Фюрстенберг вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал американский миллиардер Барри Диллер, которому тогда было 59 лет.

На протяжении долгих лет их отношений Диллер неоднократно просил фон Фюрстенберг стать его женой, однако она отвечала ему отказом.





Барри Диллер и Диана фон Фюрстенберг

Но когда в преддверии очередного его дня рождения она поняла, что у нее нет вариантов, что ему подарить, она предложила ему сыграть свадьбу.

Я позвонила ему и сказала: "Знаешь, если хочешь, на твой день рождения я выйду за тебя. Он сказал: "Посмотрим, смогу ли я это устроить,

— рассказывала она Опре Уинфри.

Через неделю они поженились.

На помолвку Диллер подарил возлюбленной 26 колец — по одному на каждый год знакомства.





Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит

Предложение актеру Джошуа Джексону его возлюбленная Джоди Тернер-Смит сделала во время их отдыха в Никарагуа. Тогда она уже была беременна от возлюбленного.

Джоди подобрала очень романтичный момент и спросила бойфренда, готов ли он на ней жениться, когда они прогуливались по пляжу.

Джексон признался, что не ожидал предложения, и отметил, что Джоди была совершенно непреклонна.

И, надо сказать, она была права. Это был лучший выбор, который я когда-либо делал,

— делился он.





Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит

Когда актер рассказал о помолвке публично, пара столкнулась с женоненавистническими и расистскими комментариями в сети.

Выступив в защиту своей 35-летней возлюбленной, 43-летний Джексон сказал, что любая женщина имеет право отстаивать свое место.

Сам он в итоге тоже сделал предложение любимой и попросил руки у ее биологического отца и отчима.

В этом году пара отметит вторую годовщину свадьбы. В браке супруги воспитывают полуторагодовалую дочь.





Майкл Уайлдинг и Элизабет Тейлор

У знаменитой голливудской актрисы Элизабет Тейлор было семь браков. Ее второй брак, с актером Майклом Уайлдингом, был ее инициативой. Когда Тейлор предложила Уайлдингу жениться на ней, он был женат, но ушел от супруги ради новой возлюбленной.

Уайлдинг был старше Тейлор на 19 лет. Они поженились в 1952 году, когда актрисе было 20 лет. Торжество состоялось в том же месте, где и первая свадьба Тейлор с Конрадом Хилтоном — младшим, — в отеле Bel Air.





Элизабет Тейлор и Майк Уайлдинг

В браке с Майклом Уайлдингом актриса прожила пять лет и родила от него двоих сыновей. Чувства к мужу у Тейлор со временем охладели. Встретив другого мужчину, продюсера Майкла Тодда, она от Уайлдинга ушла. Развод супругов был мирным. Вскоре после него Элизабет Тейлор вновь пошла под венец.





Дэкс Шепард и Кристен Белл

Роман пары начался в 2007 году. Уже через два года Шепард сделал Белл предложение, однако влюбленные договорились не вступать в брак, пока это не смогут сделать на законном основании и однополые пары.

В 2013 году Верховный суд США отменил федеральный закон о защите брака, в котором признавался официальный союз только между мужчиной и женщиной.





Дэкс Шепард и Кристен Белл

Сразу после этого Кристен спросила Дэкса, женится ли он на ней, обратившись к нему в твиттере.

Черт побери, да!

— радостно ответил он.

Свадьбу пара сыграла в октябре того же года. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей.





Генри Хагер и Дженна Буш

Дочь бывшего президента США Джорджа Буша — младшего Дженна сделала предложение своему возлюбленному Генри Хагеру всего через несколько месяцев после их знакомства.Это было после трех месяцев знакомства. Должно быть, я выпила рождественский коктейль. Мы танцевали, и я сказала: "Вот что, давай просто поженимся. Чего мы ждем?". Но он улыбнулся и сказал: "Я без ума от тебя, но ты еще слишком молода",

— рассказывала она в шоу On The Today Show.

На тот момент Дженне было 23 года, а ее бойфренду — 26 лет.





Дженна Буш и Генри Хагер

К вопросу брака пара вернулась спустя три года. На этот раз инициатором уже стал Хагер. Он спросил разрешения у отца возлюбленной и сделал ей предложение во время прогулки в национальном парке "Акадия".

Они сыграли свадьбу в 2008 году на семейном ранчо семьи Буш в Техасе. В браке пара воспитывает троих детей.





Дэвид Отунга и Дженнифер Хадсон

В 2009 году актриса Дженнифер Хадсон сделала предложение своему бойфренду, профессиональному рестлеру Дэвиду Отунге, в его 29-й день рождения. Правда, за пять месяцев до этого руку и сердце звезде предложил и сам спортсмен — он попросил Хадсон стать его женой на ее 27-летие.





Дженнифер Хадсон и Дэвид Отунга

Дженнифер подарила Дэвиду помолвочное кольцо с бриллиантом в пять карат, созданное знаменитым дизайнером Нилом Лейном.

Дженнифер хотела подарить Дэвиду что-то действительно особенное, когда спрашивала его, женится ли он на ней,

— рассказывал Лейн.

Через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын Дэвид. В 2017 году влюбленные расстались после 10 лет отношений. Узами брака они при этом себя так и не связали.





Мариана Панкина