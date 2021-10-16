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"Будто им все должны": в Москве раскритиковали иждивенческую политику Украины по газу

"Будто им все должны": в Москве раскритиковали иждивенческую политику Украины по газу

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Украина ведет "иждивенческую" политику в сфере закупок газа – в Киеве поступают так, будто им все должны. Кроме того, Москва не понимает желания продолжать закупки не напрямую, а через реверс.

В эфире телеканала "Россия-1" Новак констатировал: украинцы переплачивают 20-30% стоимости углеводородов, когда отбирают газ во время транзита.

Иждивенческий чисто подход – вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда.

Как сообщал Ruposters, ранее вице-премьер назвал странными планы Украины о подписании с Москвой нового контракта на транзит газа. До истечения текущего договора осталось еще более трех с половиной

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По материалам: uposters.ru

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