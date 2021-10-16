Через год после свадьбы молодая жена Шона Пенна подала документы на развод с актером

Вадим Карасев

Летом прошлого года стало известно, что 61-летний Шон Пенн тайно женился на своей возлюбленной, 29-летней Лейле Джордж. Сегодня же СМИ сообщили, что спустя год после свадьбы молодая супруга актера подала документы на развод.

Как сообщает издание People, представители знаменитостей пока никак не прокомментировали появившиеся в прессе новости. Однако издание отмечает, что за время своего романа Пенн и Джордж несколько раз расходились и воссоединялись.





Впервые о романе Шона Пенна и Лейлы Джордж заговорили осенью 2016 года, а спустя некоторое время влюбленные подтвердили слухи, выйдя вместе в свет. В 2020 году пара сыграла свадьбу.

Мы сыграли "ковидную" свадьбу. Через Zoom связались с окружным комиссаром. Я и Лейла находились дома с ее братом и двумя моими детьми,

— рассказал Шон Пенн этим летом.





Для Лейлы Джордж этот брак стал первым, а вот для Шона Пенна— третьим. Впервые актер связал себя узами брака в 1985 году — тогда его супругой стала Мадонна. Спустя четыре года знаменитости развелись.

В 1996 году Пенн женился на Робин Райт. Еще до свадьбы у актеров родились дочь Дилан и сын Хоппер.

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