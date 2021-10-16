Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota 2

Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota 2

Две российские киберспортивные команды — Team Spirit и Virtus.Pro — впервые в истории попали в число шести лучших на главном турнире по Dota 2 The International (TI).

Team Spirit вылетели из верхней сетки по итогам четвертьфинала, Virtus.Pro покинули сетку фаворитов в полуфинале. В итоге обе команды в нижней сетке смогли дойти до 4 раунда, где будут сегодня противостоять друг другу. Победитель выйдет в полуфинал ветки аутсайдеров и станет как минимум четвертым по итогам всего турнира.

В ходе первенства Team Spirit удалось обыграть всухую (2:0) победителей двух предыдущих TI — европейскую команду OG. Кроме двух российских коллективов в топ-6 турнира оказались OG, Team Secret (Евросоюз), PSG.LGD (Китай) и Invictus Gaming (Китай).

Команды, занявшие на турнире пятое и шестое места, получат $1,4 млн призовых. Победителю достанется $18,2 млн, за второе полагается $5,2 млн, за третье — $3,6 млн, за четвертое — $2,4 млн.

(можно увеличить)
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota 2
Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota
Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину
Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину
Осень начинается с обуви: 6 правил, как выбрать идеальную пару
Осень начинается с обуви: 6 правил, как выбрать идеальную пару
Мошенники украли $35 млн с помощью дипфейка директора крупной компании
Мошенники украли $35 млн с помощью дипфейка директора крупной компании
Модный дайджест: от первой коллекции Меган Фокс до Беллы Хадид в образе девушки Бонда
Модный дайджест: от первой коллекции Меган Фокс до Беллы Хадид в
На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного образования
На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного
Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом
Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского
Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+
Омский педуниверситет станет одной из площадок фестиваля NAUKA 0+
"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и его мужа родились двойняшки
"Расскажите, как менять подгузник?": у солиста ’N Sync и

Топ на сегодня

Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке в Москве
Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке
Полезные свойства шалфея и сферы его применения
Полезные свойства шалфея и сферы его применения
Энергетика трехцветных кошек: почему держать их дома — к счастью
Энергетика трехцветных кошек: почему держать их дома — к счастью
Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве
Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой
Дочь Мадонны Лурдес Леон дала редкое интервью и рассказала об отношениях с матерью: "Контролировала меня всю жизнь"
Дочь Мадонны Лурдес Леон дала редкое интервью и рассказала об

Еще по теме

Киберспортсмены ESforce стали чемпионами мира по Dota2 и CS:GO
Организаторы московского турнира по Dota 2 сравнили пульс киберспортивных болельщиков с пульсом фанатов АПЛ
Киберспортсмен по ошибке пожелал вражды между Россией и Украиной
Putin Team поддержит российских спортсменов на ОИ