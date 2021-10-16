Две российские команды впервые вошли в топ-6 главного турнира по Dota 2

Вадим Карасев

Две российские киберспортивные команды — Team Spirit и Virtus.Pro — впервые в истории попали в число шести лучших на главном турнире по Dota 2 The International (TI).

Team Spirit вылетели из верхней сетки по итогам четвертьфинала, Virtus.Pro покинули сетку фаворитов в полуфинале. В итоге обе команды в нижней сетке смогли дойти до 4 раунда, где будут сегодня противостоять друг другу. Победитель выйдет в полуфинал ветки аутсайдеров и станет как минимум четвертым по итогам всего турнира.

В ходе первенства Team Spirit удалось обыграть всухую (2:0) победителей двух предыдущих TI — европейскую команду OG. Кроме двух российских коллективов в топ-6 турнира оказались OG, Team Secret (Евросоюз), PSG.LGD (Китай) и Invictus Gaming (Китай).

Команды, занявшие на турнире пятое и шестое места, получат $1,4 млн призовых. Победителю достанется $18,2 млн, за второе полагается $5,2 млн, за третье — $3,6 млн, за четвертое — $2,4 млн.

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