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Европейские послы хотели бы изменить российский закон о виноделии, заявил Володин

Европейские послы хотели бы изменить российский закон о виноделии, заявил Володин

18:51  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Европейские послы присылают в Госдуму письма с просьбами внести изменения в российский закон о виноделии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

С июля в России вступили в силу поправки в закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, обязывали иностранных производителей маркировать свое шампанское как «игристое вино». Термин  «шампанское» остается применим только для российской продукции. Это вызвало недовольство среди французских производителей, и поставки шампанского из Франции на время прекратились. Они возобновились после 15 сентября — вскоре после того, как было решено, что импортеры шампанского могут не менять наименование товаров в заявлениях, поданных на получение марок для продажи алкоголя в России.


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«Послы пишут письма в Государственную Думу с требованиями убрать, допустим, географическое наименование или определение, что такое вино. Хотя наш закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств», — отметил Володин.

По его словам, сейчас нужно поддерживать отечественное виноделие, а вмешательство других стран в дела суверенных государств недопустимо. Российский закон основан на едином стандарте. И если он действует в Европе, почему не может работать и в России, заявил парламентарий. Володин также подчеркнул, что регулирование в этой сфере необходимо продолжить.

Площадь ежегодно закладываемых на Кубани виноградников за пять лет увеличилась до 1700 гектаров


С 8 октября, согласно приказу Росреестра, в стране появился новый вид разрешённого использования земель «под виноградарство» для их защиты от застройки, также на этих участках нельзя будет выращивать другие сельхозкультуры. Сейчас земля под виноградниками имеет вид разрешённого использования — «садоводство».



#международные отношения #алкоголь #сельское хозяйство

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По материалам: pnp.ru

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